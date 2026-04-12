Η Μαριέλλα Φασούλα υπέγραψε συμβόλαιο... Rookie με τους Golden State Valkyries

Έτοιμη για το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο στην καριέρα της είναι η Μαριέλλα Φασούλα. Ο Ελληνίδα σέντερ θα δοκιμάσει για πρώτη φορά την τύχη της στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο... Rookie με τους Golden State Valkyries.
Η 28χρονη σέντερ θα συμμετάσχει σε ένα προπονητικό camp προκειμένου να δοκιμάσει τις δυνάμεις της και να διεκδικήσει μια θέση στο WNBA. Να σημειώσουμε πως αν η Φασούλα αγωνιστεί στο WNBA τότε θα γίνει η 5η ελληνιδα που θα αγωνιστεί στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, μετά τις Κωστάκη, Μάλτση, Δημητράκου, και Γεμελος.
Να σημειώσουμε ότι την φετινή αγωνιστική περίοδο η Φασούλα αγωνίστηκε με την φανέλα της Μπεσίκτας με την Ελληνίδα σέντερ να πραγματοποιεί φοβερή χρονιά με 18.9 πόντους, 9.6 ριμπάουντ και 4 ασίστ.
H ανακοίνωση της ομάδας:
You ready for life in the Fas lane?— Golden State Valkyries (@valkyries) April 12, 2026
Welcome to the Bay, Mariella! pic.twitter.com/B6iIsEEP66