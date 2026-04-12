Η Μαριέλλα Φασούλα υπέγραψε συμβόλαιο... Rookie με τους Golden State Valkyries

Η Μαριέλλα Φασούλα είναι έτοιμη να δοκιμάσει για πρώτη φορά την τύχη της στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο... Rookie με τους Golden State Valkyries

Έτοιμη για το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο στην καριέρα της είναι η Μαριέλλα Φασούλα. Ο Ελληνίδα σέντερ θα δοκιμάσει για πρώτη φορά την τύχη της στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο... Rookie με τους Golden State Valkyries.

Η 28χρονη σέντερ θα συμμετάσχει σε ένα προπονητικό camp προκειμένου να δοκιμάσει τις δυνάμεις της και να διεκδικήσει μια θέση στο WNBA. Να σημειώσουμε πως αν η Φασούλα αγωνιστεί στο WNBA τότε θα γίνει η 5η ελληνιδα που θα αγωνιστεί στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, μετά τις Κωστάκη, Μάλτση, Δημητράκου, και Γεμελος.

Να σημειώσουμε ότι την φετινή αγωνιστική περίοδο η Φασούλα αγωνίστηκε με την φανέλα της Μπεσίκτας με την Ελληνίδα σέντερ να πραγματοποιεί φοβερή χρονιά με 18.9 πόντους, 9.6 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

H ανακοίνωση της ομάδας: