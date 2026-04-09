Το πρώτο δεκάλεπτο στην Γλυφάδα του στοίχισε την κούπα: ο Αθηναϊκός πήρε τη νίκη επί τουρκικού εδάφους (75-77), όμως η νίκη της Μερσίν στον πρώτο τελικό (80-85) χάρισε το Eurocup στην τουρκική ομάδα.

Ο Αθηναϊκός πάλεψε με όλες τους τις δυνάμεις στην Τουρκία, αλλά η Μερσίν είχε αγκαλιάσει σφιχτά το τρόπαιο και δεν το άφησε να χαθεί μέσα από τα χέρια της, παρά τις προσπάθειες της ελληνικής ομάδας μέχρι την τελευταία στιγμή.

Ο αγώνας

Με γρήγορο ρυθμό και ευστοχία ξεκίνησαν οι δύο ομάδες το πρώτο δεκάλεπτο, με τον Αθηναϊκό να έχει εξ αρχής πάρει κεφάλι στο σκορ και να πηγαίνει με το +2 στην δεύτερη περίοδο (18-20).

Η Μερσίν μπήκε πιο δυναμικά μετά από τα πρώτα δέκα λεπτά και έτρεξε ένα σερί για να πάρει το σκορ υπέρ της, αλλά η ελληνική ομάδα κατάφερε να ανακάμψει λίγο πριν το ημίχρονο με τις Πριν, Τσινέκε και Ανίγκουε να κάνουν την ανατροπή. Με αυτόν τον τρόπο ο Αθηναϊκός πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ του 43-38, παίρνοντας ψυχολογία για την συνέχεια.

Ωστόσο μετά το ημίχρονο η τουρκική ομάδα μπήκε εκ νέου με φόρα, κάλυψε την διαφορά, αλλά και πάλι ο Αθηναϊκός κατάφερε να την σταματήσει από ένα σερί 5-0 και να περάσει ξανά μπροστά στο σκορ. Πρινς, Τσινέκε και Παρκς είχαν βρει ρυθμό και βομβάρδιζαν το αντίπαλο καλάθι, όμως Ζουσκάϊτε και Βανλό από πλευράς Μερσίν δεν άφησαν την ελληνική ομάδα να κρατήσει την υπερ της διαφορά (61-61), πηγαίνοντας στην τελευταία περίοδο με τα πάντα να είναι ανοιχτά.

Εκεί η Μερσίν προσπάθησε να βρει γρήγορες επιθέσεις και να χαλάσει τον ρυθμό του Αθηναϊκού, αλλά δεν είχε την τύχη να ευτυχήσει, με αποτέλεσμα η ελληνική ομάδα να πάρει ξανά το προβάδισμα και να ψάχνει το +6 για να στεφθεί πρωταθλήτρια.

Η τουρκική ομάδα έχασε την συγκέντρωσή της και έδωσε στον Αθηναϊκό την ευκαιρία να δει πιο καθαρά τις φάσεις, χωρίς όμως να μπορεί να εκμεταλλευτεί στο 100% την κατάσταση.

Στα τελευταία 2:30" του αγώνα, η Μερσίν πήγε τον Αθηναϊκό στον ρυθμό που εκείνη ήθελε, του έκλεισε τους χώρους και κράτησε την διαφορά που έπρεπε για να να σηκώσει το τρόπαιο.

Ο αγώνας έληξε με το σκορ στο 75-77 και την Μερσίν να στέφεται τροπαιούχος στην έδρα της, με τον Αθηναϊκό να «γυρίζει» στην Ελλάδα με την δεύτερη θέση, έπειτα από μια δυνατή μονομαχία.

Δείτε την στατιστική του αγώνα εδώ