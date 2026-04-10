Euroleague: Υποδέχεται την Μπαρτσελόνα η Μονακό - Δοκιμάζεται στο Βελιγράδι η Ζάλγκιρις

Ξεχωρίζουν τα παιχνίδια Μονακό - Μπαρτσελόνα και Παρτίζαν - Ζάλγκιρις για την 37η αγωνιστική της Euroleague, η οποία κλείνει με πέντε αναμετρήσεις.

Η 37η στροφή της Euroleague κλείνει απόψε (10/04) με πέντε αναμετρήσεις, εκ των οποίων οι τέσσερις έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Στο «Σαλέ Γκαστόν Μεντεσίν», η Μονακό (20-16) υποδέχεται την Μπαρτσελόνα (20-16) στην «ματσάρα» της βραδιάς, για μια θέση στην δεκάδα. Η Μονακό επέστρεψε στις νίκες απέναντι στην Βιλερμπάν στην έδρα της, ενώ η Μπάρτσα προέρχεται από δύο σερί ήττες (Ζάλγκιρις, Παναθηναϊκός), που την έχουν φέρει σε δύσκολη θέση. Θυμίζουμε πως οι Μονεγάσκοι είχαν κερδίσει με 90-74 στην Βαρκελώνη, και θέλουν να «διπλώσουν« τους «Μπλαουγκράνα».

Στο Βελιγράδι, η Παρτίζαν υποδέχεται την Ζάλγκιρις που θέλει μόνο την νίκη για να διεκδικήσει μέχρι τέλους την απευθείας είσοδο στα playoffs. Οι Λιθουανοί γνώρισαν εντός έδρας ήττα από την Ντουμπάι την προηγούμενη αγωνιστική και έπεσαν στο 21-15.

Η Ντουμπάι (19-17) συνεχίζει να δίνει την μάχη της για την δεκάδα, πήρε τεράστιο «διπλό» στο Κάουνας και βρίσκεται μια νίκη μακριά από το πολυπόθητο «10» της βαθμολογίας. Η ομάδα από τα ΗΑΕ αντιμετωπίζει την Έφες στο Σαράγεβο, η οποία πήρε την νίκη στην παράταση κόντρα στη Παρτίζαν, με την επιστροφή του Σέιν Λάρκιν στα παρκέ.

Στο τελευταίο παιχνίδι με βαθμολογικό ενδιαφέρον της βραδιάς, ο Ερυθρός Αστέρας να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βιλερμπάν στην Λυών, να ανέβει στο 21-16 και να «σφραγίσει» την συμμετοχή του στην δεκάδα.

Η Βίρτους υποδέχεται την Μπασκόνια στην Ιταλία, σε ένα παιχνίδι χωρίς κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Αναλυτικά η 37η αγωνιστική

Μ. Πέμπτη 9/4

Χάποελ Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός 85-89

Φενέρμπαχτσε - Ρεάλ Μαδρίτης 69-74

Αρμάνι Μιλάνο - Μπάγερν Μονάχου 84-94

Βαλένθια - Παναθηναϊκός 102-84

Παρί - Μακάμπι Τελ Αβίβ 113-80

Μ. Παρασκευή 10/4

20:30 Μονακό - Μπαρτσελόνα

21:00 Ντουμπάι - Αναντολού Εφές

21:30 Παρτιζάν - Ζαλγκίρις

21:30 Βίρτους Μπολόνια - Μπασκόνια

21:45 Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας

Η κατάταξη

Ολυμπιακός 25-12 Βαλένθια 24-13 Ρεάλ Μαδρίτης 23-14 Φενέρμπαχτσε 23-14 Χάποελ Τελ Αβίβ 22-14 Παναθηναϊκός 21-16 Ζάλγκιρις 21-15 Μονακό 20-16 Ερυθρός Αστέρας 20-16 Μπαρτσελόνα 20-16 Dubai Basketball 19 -17 Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-18 Μπάγερν Μονάχου 17-20 Αρμάνι Μιλάνο 17-20 Παρτίζαν 15-21 Παρί 15-22 Βίρτους Μπολόνια 13-23 Μπασκόνια 12-24 Αναντολού Εφές 11-25 Βιλερμπάν 8-28

*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15).

Η τελευταία αγωνιστική (38η)

Πέμπτη 16/4

21:00 Βιλερμπάν - Φενέρμπαχτσε

21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Βίρτους Μπολόνια

21:15 Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο

21:30 Παρτιζάν - Μπασκόνια

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας

Παρασκευή 17/4

19:00 Ντουμπάι - Βαλένθια

20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας - Παρί

20:30 Μονακό - Χάποελ Τελ Αβίβ

21:15 Παναθηναϊκός - Αναντολού Εφές

21:30 Μπαρτσελόνα - Μπάγερν Μονάχου