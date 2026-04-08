Απεβίωσε ο θρυλικός Ντούσκο Βουγιόσεβιτς

Ο θρυλικός Ντούσκο Βουγιόσεβιτς «έφυγε» από την ζωή σε ηλικία μόλις 67 ετών.

«Μαύρη» μέρα για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, καθώς ο θρυλικός Ντούσκο Βουγιόσεβιτς απεβίωσε σε ηλικία μόλις 67 ετών. Εδώ και καιρό αντιμετώπιζε προβλήματα με την υγεία του, ενώ το 2025 είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού.

Όπως αναφέρουν στην Σερβία, τον Μάρτιο επιδεινώθηκε σημαντικά η κατάστασή του με πρόβλημα στην καρδιά και τους πνεύμονες και τελικά απεβίωσε.

Ο Βουγιόσεβιτς πέρασε από αρκετές ομάδες και «έγραψε» τη δική του ιστορία στον πάγκο της Παρτιζάν, κυριαρχώντας σε Σερβία και αδριατική λίγκα. Ακόμη, την οδήγησε στην τρίτη θέση της Euroleague το 1987-77 και το 2010 στο Final-Four. Τέλος, θυμίζουμε πως το 2008-09 αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς στην διοργάνωση.