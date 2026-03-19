Εκτόξευση στους μισθούς περιλαμβάνει η νέα συλλογική σύμβαση του WNBA!

Μετά από αρκετές συζητήσεις και έντονες αντιπαραθέσεις οι παίκτριες του WNBA ήρθαν σε συμφωνία με την Λίγκα για τη νέα συλλογική σύμβαση.

Όπως αναφέρει, μάλιστα ο Σαμς Χαράνια τα ποσά εκτοξεύονται αφού από το 1,5 εκατομμύριο δολάρια που ήταν το όριο μισθών πλέον ανεβαίνει στα 7 εκατομμύρια δολάρια.

Παράλληλα θα υπάρχει μέσο μερίδιο εσόδων σχεδόν 20% σε όλες τις συμφωνίες, ενώ τα supermax συμβόλαια θα ξεκινούν από 1,4 εκατομμύρια.

Πρόκειται φυσικά για μια αναβάθμιση σε σχέση με όσα ίσχυαν και έφεραν μεγάλες εντάσεις ανάμεσα στις παίκτριες και την κομισάριο του WNBA.