Εκτόξευση στους μισθούς περιλαμβάνει η νέα συλλογική σύμβαση του WNBA!

Όπως αναφέρει, μάλιστα ο Σαμς Χαράνια τα ποσά εκτοξεύονται αφού από το 1,5 εκατομμύριο δολάρια που ήταν το όριο μισθών πλέον ανεβαίνει στα 7 εκατομμύρια δολάρια.
Παράλληλα θα υπάρχει μέσο μερίδιο εσόδων σχεδόν 20% σε όλες τις συμφωνίες, ενώ τα supermax συμβόλαια θα ξεκινούν από 1,4 εκατομμύρια.
Πρόκειται φυσικά για μια αναβάθμιση σε σχέση με όσα ίσχυαν και έφεραν μεγάλες εντάσεις ανάμεσα στις παίκτριες και την κομισάριο του WNBA.
Details of a landmark WNBA collective bargaining agreement, per ESPN sources:— Shams Charania (@ShamsCharania) March 18, 2026
- New salary cap starting at $7 million, up from $1.5 million
- Average revenue share of nearly 20% across deal
- Supermax starting at $1.4M
- Average salary in range of $600K, minimum above $300K