Lakers' Corner: Οι «Λιμνάνθρωποι» συνεχίζουν να ρολάρουν και ο Ντόντσιτς να… σπάει ρεκόρ

Οι Λος Άντζελες Λέικερς κέρδισαν και τους Χιούστον Ρόκετς (100-92), συνεχίζουν να… βαδίζουν στον σωστό δρόμο και ο Λούκα Ντόντσιτς δεν σταματάει να «γράφει» ιστορία.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς συνεχίζουν την εξαιρετική τους πορεία. Οι «Λιμνάνθρωποι» κατάφεραν να κερδίσουν και τους Χιούστον Ρόκετς (100-92) και μέσα σε μία εβδομάδα επικράτησαν απέναντι σε όλες τις ομάδες που αναμένεται να βρουν μπροστά τους στα play-offs. Η ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ έχει κερδίσει 9 από τα 10 τελευταία της ματς και έχει… εδραιωθεί στην τρίτη θέση με ρεκόρ 43-25. Οι «Ρουκέτες» είναι τέταρτες (41-26), οι Ντένβερ Νάγκετς πέμπτοι (41-27) και με το ίδιο ρεκόρ έκτοι οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Έχουν… στερέψει τα λόγια για τον «Luka Magic»

Ο Λούκα Ντόντσιτς βρίσκεται μόλις στην δεύτερη σεζόν του με τους Λέικερς και έχει ήδη καταφέρει να μείνει στην ιστορία του οργανισμού. Σχεδόν σε… κάθε ματς με τις εμφανίσεις του ο Σλοβένος αστέρας «σπάει» και από ένα ρεκόρ.

Με την εμφάνισή του απέναντι στους Ρόκετς μπήκε σε μία ξεχωριστή… χρυσή και μωβ λίστα, μαζί με τους Κόμπε Μπράιαντ, Τζέρι Ουέστ και Έλτζιν Μπέιλορ. Πιο συγκεκριμένα, έγινε μόλις ο τέταρτος «Λιμνάνθρωπος» με τουλάχιστον 25 παιχνίδι με 35+ πόντους σε μία σεζόν.

Όμως, δεν ήταν το μόνο ρεκόρ του. Ο Ντόντσιτς ισοφάρισε και τον Τζέιμς Ουόρθι, αφού έφτασε τα 52 ματς με 30+ πόντους ως παίκτης των Λέικερς. Μάλιστα, ο θρύλος του οργανισμού σε δηλώσεις του αστειεύτηκε και ανέφερε πως εκείνου του πήρε 14 χρόνια για να το καταφέρει και όχι… 1,5 σεζόν. Σημειώνεται πως αυτό ήταν το 84ο παιχνίδι του Σλοβένου superstar.

Μάλιστα, στα τελευταία έξι ματς των Λέικερς ο «Luka Magic» μετράει 37,8 πόντους και πρόκειται για το καλύτερο σερί ενός παίκτη των Λέικερς από τη σεζόν 2011-12 και τους 39,5 πόντους κατά μέσο όρο που είχε ο «Black Mamba».

Τα στατιστικά των «Λιμνανθρώπων»

Λεμπρόν Τζέιμς: 18 πόντοι (7/13 σουτ, 1/3 τρίποντα, 3/4 βολές), 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος σε 33:22.

LeBron James Vs the Rockets:

18PTS

5REB

5AST

2STL pic.twitter.com/9DNxuQ2XsW — Laker Performances (@LALPerformance) March 17, 2026

Μάρκους Σμαρτ: 11 πόντοι (4/9 σουτ, 3/7 τρίποντα) και 1 ασίστ σε 35:58.

Marcus Smart VS Rockets

11PTS

1AST

3/7 3PT pic.twitter.com/edVHbJg9Ji — Laker Performances (@LALPerformance) March 17, 2026

ΝτεΆντρε Έιτον: 7 πόντοι (3/6 σουτ, 1/2 βολές), 11 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 1 λάθος σε 27:10.

Deandre Ayton Vs Rockets:

7PTS

11REB

1STL

1BLK

Impactful stretch at the end pic.twitter.com/yTGWVzYaNF — Laker Performances (@LALPerformance) March 17, 2026

Όστιν Ριβς: 15 πόντοι (5/18 σουτ, 0/8 τρίποντα, 5/5 βολές), 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 4 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 1 λάθος σε 40:10.

Austin Reaves vs Rockets:

- 40 Minutes

- 15 Points

- 5 Assists

- 4 Steals pic.twitter.com/cZ3oJdBnNg — Laker Performances (@LALPerformance) March 17, 2026

Λούκα Ντόντσιτς: 36 πόντοι (14/27 σουτ, 4/12 τρίποντα, 4/5 βολές), 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 4 λάθη σε 39:34.

Luka Doncic vs Rockets:

- 36 Points

- 6 Rebounds

- 4 Assists

- 2 Steals pic.twitter.com/YlLyAcl66o — Laker Performances (@LALPerformance) March 17, 2026

Ρούι Χατσιμούρα: 6 πόντοι (3/6 σουτ, 0/2 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 23:00.

Λουκ Κενάρντ: 0 πόντοι (0/2 σουτ, 0/2 τρίποντα) και 2 ασίστ σε 16:58.

Τζάκσον Χέιζ: 0 πόντοι (0/1 σουτ) και 1 κλέψιμο σε 11:35.

Τζέικ ΛαΡάβια: 7 πόντοι (1/2 σουτ, 5/6 βολές), 4 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και 3 λάθη σε 12:13.

Κόμπε Μπάφκιν: DNP.

Μπρόνι Τζέιμς: DNP.

Ντάλτον Κνεκτ: DNP.

Αντού Τιέρο: DNP.

Τζάρεντ Βαντερμπίλτ: DNP.

Σύνολο: 100 πόντοι (37/84 σουτ - 44%, 8/34 τρίποντα - 23,5%, 18/22 βολές - 81,8%), 32 ριμπάουντ, 17 ασίστ, 14 κλεψίματα, 2 μπλοκ και 11 λάθη.

Εκτός ήταν οι: Μαξ Κλέμπερ, Ντριού Τίμι, Νικ Σμιθ Τζούνιορ και Κρις Μάνιον.

Οι Λέικερς θα αναμετρηθούν ξανά εκτός έδρας με τους Χιούστον Ρόκετς (19/3, 03:30) και το road trip τους συνεχίζεται στο Μαίάμι κόντρα στους Χιτ (20/3, 02:00).