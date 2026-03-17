Lakers' Corner: Οι «Λιμνάνθρωποι» συνεχίζουν να ρολάρουν και ο Ντόντσιτς να… σπάει ρεκόρ

Οι Λος Άντζελες Λέικερς συνεχίζουν την εξαιρετική τους πορεία. Οι «Λιμνάνθρωποι» κατάφεραν να κερδίσουν και τους Χιούστον Ρόκετς (100-92) και μέσα σε μία εβδομάδα επικράτησαν απέναντι σε όλες τις ομάδες που αναμένεται να βρουν μπροστά τους στα play-offs. Η ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ έχει κερδίσει 9 από τα 10 τελευταία της ματς και έχει… εδραιωθεί στην τρίτη θέση με ρεκόρ 43-25. Οι «Ρουκέτες» είναι τέταρτες (41-26), οι Ντένβερ Νάγκετς πέμπτοι (41-27) και με το ίδιο ρεκόρ έκτοι οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς.
Έχουν… στερέψει τα λόγια για τον «Luka Magic»
Ο Λούκα Ντόντσιτς βρίσκεται μόλις στην δεύτερη σεζόν του με τους Λέικερς και έχει ήδη καταφέρει να μείνει στην ιστορία του οργανισμού. Σχεδόν σε… κάθε ματς με τις εμφανίσεις του ο Σλοβένος αστέρας «σπάει» και από ένα ρεκόρ.
Με την εμφάνισή του απέναντι στους Ρόκετς μπήκε σε μία ξεχωριστή… χρυσή και μωβ λίστα, μαζί με τους Κόμπε Μπράιαντ, Τζέρι Ουέστ και Έλτζιν Μπέιλορ. Πιο συγκεκριμένα, έγινε μόλις ο τέταρτος «Λιμνάνθρωπος» με τουλάχιστον 25 παιχνίδι με 35+ πόντους σε μία σεζόν.
Όμως, δεν ήταν το μόνο ρεκόρ του. Ο Ντόντσιτς ισοφάρισε και τον Τζέιμς Ουόρθι, αφού έφτασε τα 52 ματς με 30+ πόντους ως παίκτης των Λέικερς. Μάλιστα, ο θρύλος του οργανισμού σε δηλώσεις του αστειεύτηκε και ανέφερε πως εκείνου του πήρε 14 χρόνια για να το καταφέρει και όχι… 1,5 σεζόν. Σημειώνεται πως αυτό ήταν το 84ο παιχνίδι του Σλοβένου superstar.
Μάλιστα, στα τελευταία έξι ματς των Λέικερς ο «Luka Magic» μετράει 37,8 πόντους και πρόκειται για το καλύτερο σερί ενός παίκτη των Λέικερς από τη σεζόν 2011-12 και τους 39,5 πόντους κατά μέσο όρο που είχε ο «Black Mamba».
Τα στατιστικά των «Λιμνανθρώπων»
Λεμπρόν Τζέιμς: 18 πόντοι (7/13 σουτ, 1/3 τρίποντα, 3/4 βολές), 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος σε 33:22.
Μάρκους Σμαρτ: 11 πόντοι (4/9 σουτ, 3/7 τρίποντα) και 1 ασίστ σε 35:58.
ΝτεΆντρε Έιτον: 7 πόντοι (3/6 σουτ, 1/2 βολές), 11 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 1 λάθος σε 27:10.
Όστιν Ριβς: 15 πόντοι (5/18 σουτ, 0/8 τρίποντα, 5/5 βολές), 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 4 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 1 λάθος σε 40:10.
Λούκα Ντόντσιτς: 36 πόντοι (14/27 σουτ, 4/12 τρίποντα, 4/5 βολές), 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 4 λάθη σε 39:34.
Ρούι Χατσιμούρα: 6 πόντοι (3/6 σουτ, 0/2 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 23:00.
Λουκ Κενάρντ: 0 πόντοι (0/2 σουτ, 0/2 τρίποντα) και 2 ασίστ σε 16:58.
Τζάκσον Χέιζ: 0 πόντοι (0/1 σουτ) και 1 κλέψιμο σε 11:35.
Τζέικ ΛαΡάβια: 7 πόντοι (1/2 σουτ, 5/6 βολές), 4 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και 3 λάθη σε 12:13.
Κόμπε Μπάφκιν: DNP.
Μπρόνι Τζέιμς: DNP.
Ντάλτον Κνεκτ: DNP.
Αντού Τιέρο: DNP.
Τζάρεντ Βαντερμπίλτ: DNP.
Σύνολο: 100 πόντοι (37/84 σουτ - 44%, 8/34 τρίποντα - 23,5%, 18/22 βολές - 81,8%), 32 ριμπάουντ, 17 ασίστ, 14 κλεψίματα, 2 μπλοκ και 11 λάθη.
Εκτός ήταν οι: Μαξ Κλέμπερ, Ντριού Τίμι, Νικ Σμιθ Τζούνιορ και Κρις Μάνιον.
Οι Λέικερς θα αναμετρηθούν ξανά εκτός έδρας με τους Χιούστον Ρόκετς (19/3, 03:30) και το road trip τους συνεχίζεται στο Μαίάμι κόντρα στους Χιτ (20/3, 02:00).