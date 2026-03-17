Κάνουν… Μίδα τον Ριβς οι Λέικερς: Του προσφέρουν πενταετές συμβόλαιο 240 εκατομμυρίων

Οι Λος Άντζελες Λέικερς θέλουν να διατηρήσουν στο ρόστερ τους τον Όστιν Ριβς και αναμένεται να του προσφέρουν ένα τεράστιο συμβόλαιο να για αποσπάσουν την υπογραφή του.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αναμένεται να προχωρήσουν σε αρκετές αλλαγές το καλοκαίρι και μία από τις πιο σημαντικές υποθέσεις είναι αυτή του Όστιν Ριβς. Ο αστέρας των «Λιμνανθρώπων» θα μείνει ελεύθερος στο τέλος της σεζόν και ο οργανισμός θέλει να ανανεώσει το συμβόλαιό του.

Έτσι, σύμφωνα με το «Lakers Daily», οι Λέικερς αναμένεται να του προσφέρουν πενταετές συμβόλαιο 240 εκατομμυρίων δολαρίων. Μάλιστα, το θετικό για τους «Λιμνανθρώπους» είναι πως και ο Ριβς έχει τονίσει πολλές φορές πως θέλει να συνεχίσει να φοράει τα χρυσά και μωβ.