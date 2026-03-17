Λέικερς: Θέλουν να ανανεώσουν τον Κενάρντ

Οι Λος Άντζελες Λέικερς έχουν μείνει απόλυτα ικανοποιημένοι με τις εμφανίσεις του Λουκ Κενάρντ και θέλουν το καλοκαίρι να ανανεώσουν το συμβόλαιό του.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς στο trade deadline παραχώρησαν τον Γκέιμπ Βίνσεντ και έντυσαν στα χρυσά και μωβ τον Λουκ Κενάρντ. Ο 30χρονος πέρσι υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο 11 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Ατλάντα Χοκς και έτσι το καλοκαίρι θα είναι free agent.

Οι «Λιμνάνθρωποι», σύμφωνα με το «Lakers Daily», θέλουν να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους και θα προσπαθήσουν κατά τη διάρκεια της off-season να ανανεώσουν το συμβόλαιό του.

Φέτος σε 18 ματς με την ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ μετράει 9 πόντους (44,8% στο τρίποντο), 2,2 ριμπάουντ και 1,9 ασίστ σε 22,1 λεπτά στο παρκέ.