Οι τρεις επιλογές του Λεμπρόν το καλοκαίρι και το… recruit του Κάρι

Ο Λεμπρόν Τζέιμς έχει να πάρει μία μεγάλη απόφαση για το μέλλον του το καλοκαίρι και φαίνεται πως δεν θα επηρεαστεί από τα όσα του λέει ο Στεφ Κάρι.

Το συμβόλαιο του Λεμπρόν Τζέιμς με τους Λος Άντζελες Λέικερς το καλοκαίρι ολοκληρώνεται και έτσι ο «Βασιλιάς» θα πρέπει να αποφασίσει για το μέλλον του. Σύμφωνα με το «Lakers Daily», ο θρύλος του ΝΒΑ έχει τρεις επιλογές: να ανανεώσει στους «Λιμνανθρώπους», να επιστρέψει στους Κλίβελαντ Καβαλίερς ή να αποσυρθεί.

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με πηγές της ιστοσελίδας, οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς θα ήθελαν να υπογράψουν τον Λεμπρόν και για αυτό οι Στεφ Κάρι και Ντρέιμοντ Γκριν έχουν αρχίει να κάνουν… recruits. Θυμίζουμε πως οι «Πολεμιστές» προσπάθησαν και το 2023-24 να αποκτήσουν τον «Βασιλιά» από τους Λέικερς.

Ωστόσο, υπογραμμίζεται πως ο 42χρονος δεν έχει στο μυαλό του να υπογράψει στους Ουόριορς και έτσι θα καταλήξει σε μία από τις τρεις επιλογές που αναφέρθηκαν στην αρχή.