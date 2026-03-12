Η Παρί ήταν η νικήτρια του «γαλλικού εμφυλίου» νικώντας την Βιλερμπάν με 90-81 στην «Adidas Arena» με τρομερό δεύτερο ημίχρονο 59 πόντων.

Η Παρί (12-19) υποδέχθηκε την Βιλερμπάν (8-23) στην «Adidas Arena» για το γαλλικό ντέρμπι της 31ης αγωνιστικής της Euroleague και πήρε την νίκη με 90-81 . Από ένα ημίχρονο είχαν οι δυο ομάδες με την Βιλερμπάν να μπαίνει καλύτερα στο πρώτο ημίχρονο παίρνοντας διαφορές. Η Παρί απάντησε στο δεύτερο ημίχρονο και όταν πέρασε μπροστά δεν κοίταξε ξανά πίσω.

Πρωταγωνιστές για την Παρί ήταν οι Τζάστιν Ρόμπινσον (25π. 6ασ.) και Λαμάρ Στίβενς (11π.) ενώ για τους φιλοξενούμενους ξεχώρισαν οι Τομά Ερτέλ (12π. 9ασ.) και Γκλιν Ουότσον (14π. 7ασ.).

Για την Παρί ακολουθεί το παιχνίδι της 21ης αγωνιστικής απέναντι στην Χάποελ (17/3, 17:00) που είχε αναβληθεί και στην συνέχεια θα υποδεχθεί την Παρτίζαν (19/3, 21:45). Η Βιλερμπάν θα υποδεχθεί την Μακάμπι (20/3, 21:45).

Η Βιλερμπάν ήλεγξε τον ρυθμό και προηγήθηκε στο ημίχρονο

Η Βιλερμπάν ήταν αυτή που μπήκε πιο δυνατά στο παρκέ και προηγήθηκε με 2-8 στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού. Η Παρί αντέδρασε και με 5-0 μείωσε σε 7-8 όμως οι φιλοξενούμενοι δεν άφησαν το προβάδισμα να τους φύγει από τα χέρια (14-17) στα μέσα της περιόδου. Οι γηπεδούχοι δεν έβρισκαν επιθετικές λύσεις και οι φιλοξενούμενοι το εκμεταλλεύτηκαν, και στο τέλος του δεκαλέπτου ξέφυγαν εκ νέου στο +6 (17-23).

Στην δεύτερη περίοδο η Παρί πέρασε μπροστά (26-24) κάνοντας την ανατροπή με επιμέρους σκορ 9-1. Οι φιλοξενούμενοι όμως δημιούργησαν το δικό τους σερί-απάντηση 8-0 και προσπέρασαν εκ νέου με 32-26. Η Βιλερμπάν μάλιστα βρήκε και διαφορά +9 (29-38) πόντων προς το τέλος της περιόδου με πρωταγωνιστή τον Σέλιας. Το ημίχρονο έκλεισε με την ομάδα της Λυών να προηγείται με 40-31.

Αντέδρασε, έπαιξε άμυνα, «επέστρεψε» και πήρε την νίκη η Παρί

Στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα την τρίτη περίοδο, η Παρί άλλαξε την κατάσταση και με μια αντεπίθεση διαρκείας προσπέρασε με 53-49 στο 26', με τον Ρόμπινσον να έχει πάρει την «μπαγκέτα» στο σκοράρισμα. Οι γηπεδούχοι παίζοντας με τελείως διαφορετική διάθεση βρήκαν και διαφορά +7 (60-53) στο τέλος του δεκαλέπτου, αφήνοντας πίσω το κάκιστο πρώτο μέρος. Η Βιλερμπάν πιάστηκε στον «ύπνο» και έχασε εύκολα την διαφορά που είχε πάρει.

Στην τέταρτη περίοδο η Παρί αποφάσισε να «τελειώσει» νωρίς την υπόθεση νίκη και με το ξεκίνημα του δεκαλέπτου πήρε διψήφια διαφορά (63-53) με προσωπικά καλάθια του Ντοκοσί. Στα μέσα της περιόδου ο Στίβενς πέτυχε καλάθι και φάουλ, ανέβασε το σκορ στο +14 (70-56) και πήρε ξεκάθαρο προβάδισμα νίκης, 5΄πριν το τέλος του παιχνιδιού. Η Βιλερμπάν με καλάθι του Τραορέ μείωσε σε 80-78 όμως ο Ρόμπινσον με τρίποντο απάντησε για το 86-80 στα 26'' πριν το τέλος.

Τα δεκάλεπτα: 17-23, 31-40, 60-53, 90-81

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