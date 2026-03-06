Μιλουτίνοφ: «Όσοι έπαιξαν έκαναν ένα βήμα μπροστά»

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μιλώντας στο flash interview μετά το πέρας της αναμέτρησης απέναντι στον Παναθηναϊκό, δήλωσε πως όλοι έκαναν ένα βήμα μπροστά απόψε, ενώ ευχαρίστησε και τον κόσμο που γέμισε το ΣΕΦ.

Ο Ολυμπιακός ήταν ο νικητής του ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό (86-80) για την 30η στροφή της Euroleague, και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ σε δηλώσεις στο flash interview στάθηκε στην ενέργεια που έβγαλε η ομάδα του, τον κόσμο που ήταν εκεί αλλά και την καλή εμφάνιση όλης της ομάδας.

Ο Σέρβος σέντερ τελείωσε το παιχνίδι με 12 πόντους και 4 ριμπάουντ, όντας ο MVP της αναμέτρησης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Νίκολα Μιλουτίνοφ:

«Είμαι χαρούμενος με τη νίκη, καταφέραμε και φτάσαμε στον στόχο μας, βγάλαμε μεγάλη ενέργεια, το πρόγραμμα είναι πολύ δύσκολο και κάθε ματς μετράει. Όσοι έπαιξαν έκαναν ένα βήμα μπροστά απόψε. Μέσα στο γήπεδο τα παιδιά πήραν μερικές πολύ καλές αποφάσεις, παίξαμε πολύ καλά και είμαι περήφανος για όλους. Ο κόσμος μας ήταν εξαιρετικός και τον ευχαριστούμε που ήταν και σήμερα μαζί μας».