Έξαλλος ο Τζέιμς έσπρωξε τον Οκόμπο και αποχώρησε εκνευρισμένος για τα αποδύτηρια (vid)

Ο Μάικ Τζέιμς ήταν έξαλλος με τον Έλι Οκόμπο μετά το τέλος της αναμέτρησης της Μονακό με την Φενέρ, με τον Αμερικανό γκαρντ να σπρώχνει τον Γάλλο, όντας φανερά εκνευρισμένος μαζί του.

Σε καζάνι που... βράζει μοιάζει η Μονακό, η οποία πέρα από τα εξω-αγωνιστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, έχει να διαχειριστεί και τα εσωτερικά θέματα, τα οποία προέκυψαν μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Φενέρ.

Συγκεκριμένα μετά το φινάλε του παιχνιδιού ο Μάικ Τζέιμς ήταν έξαλλος με τον Έλι Οκόμπο, με τον Αμερικανό γκαρντ να σπρώχνει έντονα τον Γάλλο προς τον πάγκο και τους υπόλοιπους παίκτες να ηρεμούν τα πνεύματα. Ο Τζέιμς δεν σταμάτησε εκεί, επιχείρησε να πλησιάσει ξανά τον Οκόμπο και στην συνέχεια έφυγε φανερά εκνευρισμένος για τα αποδυτήρια.