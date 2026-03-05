Έξαλλος ο Τζέιμς έσπρωξε τον Οκόμπο και αποχώρησε εκνευρισμένος για τα αποδύτηρια (vid)

Σε καζάνι που... βράζει μοιάζει η Μονακό, η οποία πέρα από τα εξω-αγωνιστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, έχει να διαχειριστεί και τα εσωτερικά θέματα, τα οποία προέκυψαν μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Φενέρ.
Συγκεκριμένα μετά το φινάλε του παιχνιδιού ο Μάικ Τζέιμς ήταν έξαλλος με τον Έλι Οκόμπο, με τον Αμερικανό γκαρντ να σπρώχνει έντονα τον Γάλλο προς τον πάγκο και τους υπόλοιπους παίκτες να ηρεμούν τα πνεύματα. Ο Τζέιμς δεν σταμάτησε εκεί, επιχείρησε να πλησιάσει ξανά τον Οκόμπο και στην συνέχεια έφυγε φανερά εκνευρισμένος για τα αποδυτήρια.
WILD SCENE in the Fenerbahce - Monaco finale 😳— Eurohoops (@Eurohoopsnet) March 5, 2026
Elie Okobo and Mike James exchanged some words and then James SHOVED Okobo with forcepic.twitter.com/B1aG29znVE