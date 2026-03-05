Μπαρτζώκας: «Στον Παναθηναϊκό πιστεύουν πως θα πάρουν την Ευρωλίγκα, οπότε τι πίεση έχουν για την 10η θέση;»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του ενόψει του μεγάλου ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό AKTOR τόνισε πως το «τριφύλλι» δεν πρέπει να έχει άγχος για την 10η θέση, από την στιγμή που πιστεύει πως θα κατακτήσει την Euroleague.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για τις απουσίες: «Οι απουσίες είναι δεδομένες. Βεζένκοφ, Ουόκαπ δεν θα παίξουν στο παιχνίδι και ο Μόντε Μόρις είναι εξαιρετικά αμφίβολος, με ένα σφίξιμο στη μέση και αυτός. Οι υπόλοιποι παίκτες είναι διαθέσιμοι και αρκετά ικανοί να κερδίσουν το ματς».

Για την αντίδραση της ομάδας: «Δεν συμφωνώ με αυτή την προσέγγιση, εκτός αν θεωρούμε… Στο Κύπελλο ήταν ένα παιχνίδι ιδιαίτερο που δεν παίξαμε καθόλου καλά. Με την Ζαλγκίρις ήταν άλλο παιχνίδι, με άλλα δεδομένα. Δεν ήταν καθόλου εύκολο παιχνίδι στο Κάουνας. Παρόλο που κερδίζαμε κάθε χρόνο για πολλά χρόνια. Χάσαμε στην παράταση. Στην δεύτερη παράταση είχαμε δύο επιθέσεις που δεν τις βάλαμε στο τέλος και είναι κάτι που γίνεται στο μπάσκετ. Πρέπει να προχωράς μπροστά. Έχουν περάσει αρκετές μέρες από τότε. Το ατυχές για εμάς είναι ότι δεν μπορούσαμε να προετοιμαστούμε όλοι μαζί, έλειπαν τρεις διεθνείς με την Εθνική και οι τραυματίες που δεν μας άφησαν να προετοιμαστούμε όπως πρέπει. Επειδή είναι ιδιαίτερα παιχνίδια αυτά δεν αλλάζουμε σκέψη και προσέγγιση. Θέλουμε να κερδίσουμε στο γήπεδό μας κόντρα σε έναν ιδιαίτερο και δύσκολο αντίπαλο και έχουμε όλο το κίνητρο για να το κάνουμε».

Για το αν παίζει ρόλο το σερί του Ολυμπιακού και η νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR στο Κύπελλο: «Καθόλου ρόλο. Ούτε το σερί το δικό μας, ούτε το ότι χάσαμε από τον εχθρό μας. Το δικό μου συμπέρασμα είναι ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στον ομαδικό αθλητισμό είναι εφησυχασμός. Η ομάδα που προέρχεται από νίκες πάντα έχει λιγότερο κίνητρο από αυτή που συμβαίνει το αντίπαλο. Και φάνηκε στο παιχνίδι του Κυπέλλου και φάνηκε και υπέρ μας πέρσι μετά τον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος, που χάσαμε εύκολα εκεί. Ο εφυσυχασμός είναι κάτι που χρόνια προσπαθώ να καταπολεμήσω, αλλά νομίζω κανένας προπονητής σε καμία χώρα και κανένα ομαδικό άθλημα δεν μπορεί να το καταφέρει. Είναι στην φύση του ανθρώπου. Αλλιώς παίζεις όταν είσαι σε πίεση και αλλιώς όταν νιώθεις χαλαρός».

Για το Ολυμπιακός είναι δεύτερος και ότι ο Παναθηναϊκός έχει βαθμολογικά πίεση: «Δεν ξέρω πώς σκέφτονται στον Παναθηναϊκό. Αυτό που είδα, από αυτά που γράφτηκαν είναι ότι πιστεύουν ότι θα πάρουν την Ευρωλίγκα. Και το θεωρούν και σίγουρο. Οπότε τι πίεση έχουν για τη δέκατη θέση; Δεν ισχύει αυτό. Εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη προσέγγιση σε όλα τα πράγματα, η οποία λέει ότι ασχολούμαστε μόνο με το επόμενο παιχνίδι. Το οποίο είναι αύριο.

Είναι πολύ δύσκολο, απαιτητικό. Είναι πολύ ικανή η ομάδα ο Παναθηναϊκος. Έπαιξαν και καλά εναντίον μας. Όμως παίζουμε στην έδρα μας, το περιβάλλον δεν θα είναι τόσο εύκολο για αυτούς, όπως και δεν είναι εύκολο για εμάς το να παίζουμε εκεί. Καλό είναι να μην σκεφτόμαστε ούτε σερί στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ούτε το τελικό του Κυπέλου. Να παίξουμε ένα μπάσκετ το οποίο αύριο θα κερδίσει. Αναλύσαμε στους παίκτες τι δε κάναμε καλά στον τελικό του Κυπέλλου και τι έκανε ο Παναθηναϊκός πολύ καλύτερα για να κερδίσει».

Για το πόσο σημαντικό είναι ότι δεν έχει περιορισμό στο ρόστερ όπως στις ελληνικές διοργανώσεις: «Είναι σημαντικό και αυτό ακριβώς. Για σκεφτείτε να μην είχαμε παίκτες που πάντα είναι κομβικοί στα ντέρμπι. Ο ΜακΚίσικ είναι μέσα. Τον Νιλικίνα που είχαμε κόψει για να είναι ο Μόρις, τον έχουμε τώρα. Είναι ο Κόρι Τζόσεφ, είναι ο Άλεκ Πίτερς που δεν ήταν λόγο του περιορισμού. Αυτό είναι σημαντικό. Αλλά τελικά, ξέρετε, δεν μετράνε τόσο τα πρόσωπα όσο η ομάδα το πώς… Με τι φιλοσοφία μπαίνει μέσα στο γήπεδο. Πώς πηγαίνει στις 50-50 κατοχές. Πώς αντέχει, γιατί ο Παναθηναϊκός έπαιξε πολύ σκληρά εναντίον μας στο παιχνίδι στην Κρήτη. Και μπράβο τους. Και εμείς δεν ήμασταν έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Οπότε τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχω εγώ που δεν τους έπεισα για να περιμένουν κάτι τέτοιο. Τώρα ελπίζω ότι κάναμε καλύτερη δουλειά σε αυτό, να δούμε πώς θα το ανταποκριθούμε αύριο».

Για την προσαρμογή της ομάδας στις απουσίες στις θέσεις των γκαρντ: «Δεν μπορώ να έχω ασφαλές συμπέρασμα γιατί ο Μόρις έμεινε εκτός λόγω ενός βαριού διαστρέμματος ένα μήνα, και ο Τζόσεφ το ίδιο. Ο Νιλικίνα προερχόταν από τραυματισμό, ήταν και αυτός έξω. Θα ήταν πιο εύκολο να βγάλω συμπέρασμα όταν αυτοί έχουν έναν αριθμό προπονήσεων και αγώνων σημαντικό, ώστε να δούμε τι ανταπόκριση έχουν στον τρόπο που παίζουμε. Γιατί είναι καλοί παίκτες, δεν υπάρχει αμφιβολία για αυτό. Αλλά πόσο μπορούν να μπουν στο πνεύμα της ομάδας. Οι περισσότεροι έλειψαν μήνα και για αυτό ο Ουόκαπ επιβαρύνθηκε και πήρε πολλά λεπτά. Εδώ είναι η ευκαιρία να δούμε σε ποιο σημείο είμαστε».

Για το αν Ουόκαπ και Βεζένκοφ θα παίξουν στην «διαβολοβδομάδα»: «Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει... Νομίζω δεν θα έχουν πρόβλημα. Νομίζω δεν είναι κάτι σοβαρό να είναι έξω. Καλύτερα να μιλήσουμε πριν τα παιχνίδια αυτά».