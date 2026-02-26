Μωραΐτης ενόψει Μαυροβουνίου: «Δυνατά στο γήπεδο και με σκληρή άμυνα»

Ο Δημήτρης Μωραΐτης δίνει το σύνθημα για να κάνει το 2/2 η Εθνική Ελλάδας απέναντι στο Μαυροβούνιο, τόσο στον αυριανό εντός έδρας αγώνα (27/2, 19:00), όσο και στο εκτός έδρας ματς της Δευτέρας.

Ο Έλληνας διεθνής γκαρντ αναφέρθηκε στις δύο μάχες, σημειώνοντας: «Κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό και το βλέπουμε έτσι. Σε αυτή τη διαδικασία μετράνε όλα τα παιχνίδια και όλες οι νίκες. Δουλεύουμε στις προπονήσεις κάποια πράγματα που θέλει ο κόουτς Σπανούλης και στόχος είναι να τα βγάλουμε στο γήπεδο, ώστε να παίξουμε ωραίο μπάσκετ.

Αυτοί οι δύο αγώνες με το Μαυροβούνιο είναι πολύ σημαντικοί, αλλά δεν κοιτάζουμε μακριά. Πρώτα θέλουμε να κερδίσουμε την Παρασκευή, μετά να πάμε να κερδίσουμε τη Δευτέρα και στην Ποντγκόριτσα και αν τα καταφέρουμε θα είμαστε πολύ καλά».

Και ο γκαρντ του Ηρακλή διαπιστώνει μεγάλη διάθεση στις προπονήσεις. «Όλα τα παιδιά έρχονται με τη νοοτροπία να βοηθήσουν την Εθνική ομάδα, αυτό είναι που θέλει και ο κόουτς. Να μπαίνουμε δυνατά στο γήπεδο, να παίζουμε σκληρή άμυνα και είναι πολύ σημαντικό ότι όλα τα παιδιά που έρχονται ξέρουν τι πρέπει να κάνουν».

Μιλώντας για τον αντίπαλο της Εθνικής ομάδας είπε: «Το Μαυροβούνιο είναι μια πολύ καλή ομάδα. Έχουν μέγεθος σε όλες τις θέσεις. Βλέπουμε καθημερινά βίντεο και δουλεύουμε στο πώς θα τους αντιμετωπίσουμε».

Τέλος, έστειλε το δικό του μήνυμα στον κόσμο: «Ανυπομονούμε πολύ για αύριο. Σας περιμένουμε όλους στο γήπεδο, να γεμίσει, να είναι μια γιορτή. Θέλουμε την ενέργειά σας γιατί χρειαζόμαστε αυτή τη νίκη».