Μπραζντέικις ενόψει Ολυμπιακού: «Πρέπει να παίξουμε έξυπνα με τα φάουλ»

Για το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό (25/2, 20:00) για την 29η αγωνιστική της Euroleague μίλησε ο Ίγκνας Μπραζντέικις, σημειώνοντας τα στοιχεία που πρέπει να δείξει η ομάδα του.

Ο φόργουορντ της Ζαλγκίρις Κάουνας, που πέρασε από τον Ολυμπιακό τη σεζόν 2022-23, στάθηκε στο γεμάτο ρόστερ των Πειραιωτών και την ποιότητά τους, αναφέροντας αρχικά: «Πρέπει να εμφανιστούμε συγκεντρωμένοι, επειδή ο Ολυμπιακός είναι ομάδα του υψηλότερου επιπέδου στην Ευρώπη, οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι», ενώ συγκρίνοντας το παιχνίδι του πρώτου γύρου (98-75 ο Ολυμπιακός) θυμήθηκε: «Νομίζω ότι δεν παίξαμε δυνατά με τα κορμιά μας και το εκμεταλλεύτηκαν. Χάσαμε επίσης πολλά σουτ και αυτό δεν βοηθάει ποτέ, ειδικά εναντίον μιας ομάδας όπως ο Ολυμπιακός. Η δύναμη θα παίξει ξανά βασικό ρόλο».

Και συνέχισε για τον Ολυμπιακό: «Πρόκειται για μια πολύ ταλαντούχα ομάδα που απειλεί από κάθε θέση. Όπως είπα, θα προσπαθήσουμε να τους σταματήσουμε με το δυνατό παιχνίδι και πρέπει να παίξουμε έξυπνα με τα φάουλ. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να παίξουμε έξυπνα, να επιλέγουμε τα σωστά σουτ, να έχουμε υπομονή».

Και για τον κόσμο που αναμένεται να γεμίσει τη Zalgirio Arena, είπε: «Σίγουρα θα χρειαστούμε την υποστήριξη των οπαδών. Είναι πάντα καταπληκτικοί, οπότε ανυπομονώ να επιστρέψω στους εντός έδρας αγώνες. Πρέπει να τα δώσουμε όλα και θα δούμε τι θα συμβεί».