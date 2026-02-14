Ομπράντοβιτς και Σάρας τα... έσπασαν στον Ρέμο! (vids)

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους γιόρτασε το διπλό της Φενέρμπαχτσε στον Αντώνη Ρέμο, έχοντας στην παρέα του και τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο «Σάρας» είναι... δηλωμένος λάτρης της αθηναϊκής νύχτας και κάθε επίσκεψή του στην Ελλάδα συνδυάζεται με μια βραδινή έξοδο.

Αυτή τη φορά, ο Λιθουανός προπονητής μετά τον αγώνα Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε πήγε στο νυχτερινό κέντρο, που εμφανίζονται οι Αντώνης Ρέμος και Χρήστος Μάστορας.

Όμως, ο Γιασικεβίτσιους δεν ήταν μόνος. Στην παρέα του βρέθηκε και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, που μετά την αποχώρησή του από την Παρτιζάν περνάει αρκετό χρόνο στο σπίτι του στην Αθήνα.

Οι δύο άντρες ήταν σε μεγάλα κέφια, ο «Σάρας»... δεν έχανε στίχο από τα τραγούδια του Ρέμου, ενώ σε κάποια στιγμή της βραδιάς πήρε μια δυνατή, σφιχτή αγκαλιά τον μέντορά του, «Ζοτς».

