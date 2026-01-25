Το συγκινητικό video-αφιέρωμα των Μπουλς για τον Ντέρικ Ρόουζ

Με ένα συγκλονιστικό βίντεο-αφιέρωμα ξεκίνησε η τελετή απόσυρσης της φανέλας του θρυλικού Ντέρικ Ρόουζ από τους Σικάγο Μπουλς.

Η φανέλα με το Νο1 θα πάρει θέση δίπλα από το εμβληματικό Νο23 του Μάικλ Τζόρνταν, με τους Μπουλς να τιμούν το γέννημα θρέμμα του Σικάγο με ένα βίντεο που προκαλεί ρίγη συγκίνησης.

Στο αφιέρωμα των Μπουλς, έπαιξαν στιγμές από την τεράστια καριέρα του Ντέρικ Ρόουζ, ενώ φυσικά υπήρξαν και πλάνα από τους σοκαριστικούς τραυματισμούς που έκοψαν τον δρόμο, σε έναν από τους κορυφαίους γκαρντ που έχουν αγωνιστεί στο NBA.