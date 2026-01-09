Η γιορτή της ΚΑΕ Ηρακλής και η κοπή της βασιλόπιτας με τυχερό τον Χρηστίδη

Η γιορτή του Ηρακλή για το 2026.

Αναλυτικά όσα αναφέρουν οι κυανόλευκοι:

Σε άκρως οικογενειακή ατμόσφαιρα η Διοίκηση της ΚΑΕ Ηρακλής παρέθεσε δείπνο στους παίκτες, το τεχνικό και ιατρικό επιτελείο και το προσωπικό της ομάδας στο Steak House Iberico, που βρίσκεται στη Δυτική Είσοδο της πόλης.

Ήταν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να ξεφύγουν άπαντες από τις συνεχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις και να χαλαρώσουν, εν μέσω ενός δύσκολου και απαιτητικού προγράμματος.

Στη διάρκεια της όμορφης βραδιάς πραγματοποιήθηκε και η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, δια χειρός του Προέδρου της ΚΑΕ, Τάσου Δίγκα, ο οποίος μιλώντας προς τους παίκτες ευχήθηκε καλή χρονιά, με υγεία και να συνεχίσει η ομάδα την πετυχημένη πορεία της, φτάνοντας στην επίτευξη των στόχων της.

Τυχερός της εκδήλωσης ήταν ο Βασίλης Χρηστίδης, στον οποίο “έπεσε” το φλουρί της βασιλόπιτας, με δώρο ένα χρηματικό ποσό.