Συνεχίζεται το ξεσκαρτάρισμα στην Παρτιζάν: Ξένο σώμα και ο Ουάσινγκτον κι εκτός αποστολής

Συνεχίζεται το ξεσκαρτάρισμα στην Παρτιζάν, αφού μετά τον Ταϊρίκ Τζόουνς και ο Ντουέιν Ουάσινγκτον αποτελεί ξένο σώμα για τη σερβική ομάδα.

Στην τελική ευθεία έχει μπει η υπόθεση του... rebuilding μεσούσης της περιόδου για την Παρτιζάν, που άφησε τον Ταϊρίκ Τζόουνς να φύγει και να μετακομίσει στον Ολυμπιακό, με τον Ουάσινγκτον να έχει σειρά.

Ο Αμερικανός άσος δεν θα ταξιδέψει με την Παρτιζάν στη Γαλλία για το παιχνίδι της 20ης αγωνιστικής της Euroleague κόντρα στη Μονακό (6/1, 20:30) και δεν αγωνίστηκε ούτε απέναντι στην Μπόρατς για την Αδριατική Λίγκα.

Ο Ουάσινγκτον αποτελεί ουσιαστικά ξένο σώμα πλέον για την Παρτιζάν και μετράει μέρες για την αποχώρησή του από τη σερβική ομάδα.