Άρης Betsson: Λίγες οι πιθανότητες να προλάβει την ΑΕΚ ο Αντετοκούνμπο

Εκτός προπόνησης έμεινε στον Άρη Betsson για ακόμα μία ημέρα ο Κώστας Αντετοκούνμπο.

Οι κιτρινόμαυροι της Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζουν τη Δευτέρα (25/5, 19:00) στη Sunel Arena την ΑΕΚ στον τρίτο και τελευταίο προημιτελικό των playoffs της Stoiximan GBL και ο Έλληνας διεθνής σέντερ αποτελεί το μεγάλο ερωτηματικό.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο, ο οποίος κουβαλάει έναν τραυματισμό στο δεξί του γόνατο από το Game 1, δεν προπονήθηκε ούτε σήμερα και έτσι η η συμμετοχή του στην αναμέτρηση της Δευτέρας κρίνεται εξαιρετικά αμφίβολη. Όλα θα ξεκαθαρίσουν αύριο, Κυριακή, στην τελευταία προπόνηση της ομάδας και το μεσημέρι η αποστολή θα αναχωρήσει για την Αθήνα.

Την ίδια στιγμή ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ (ενοχλήσεις στα πλευρά) και ο Μπράις Τζόουνς (ελαφρύ διάστρεμμα) προπονήθηκαν κανονικά, έχοντας αφήσει πίσω τα προβλήματα που αντιμετώπισαν.