«Αναλαμβάνει ο Τόμιτς τον Ερυθρό Αστέρα μέχρι το τέλος της σεζόν»

Ο Ερυθρός Αστέρας απέτυχε και την φετινή χρονιά να πάει ένα βήμα παρακάτω στην Euroleague, ενώ και στην ABA League αποκλείστηκε στα ημιτελικά με σχετική ευκολία (2-0) από την Παρτίζαν.

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον πάγκο των «ερυθρόλευκων» του Βελιγραδίου σύμφωνα με την «Meridian» και την θέση του θα πάρει ο Μίλαν Τόμιτς μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Το δημοσίευμα των Σέρβων αναφέρει επίσης ότι ο λόγος της απομάκρυνσης είναι η πολύ κακή εικόνα που έδειξε ο Αστέρας στα παιχνίδια με την Παρτίζαν.