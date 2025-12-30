Ο Παναθηναϊκός Aktor άφησε πίσω του την περιπέτεια με τη γρίπη Α, «ξεμούδιασε» απέναντι στο Μαρούσι (99-89 εκτός έδρας) και πλέον στρέφεται στο «ντέρμπι αιωνίων» με τον Ολυμπιακό (2/1, 21:15).

Ο Παναθηναϊκός Aktor έβγαλε επιθετικό πλουραλισμό στο Μαρούσι, πήρε ένα άνετο διπλό και «έκλεισε» το 2025 με νίκη. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν άφησε πίσω της την χριστουγεννιάτικη περιπέτεια με τη γρίπη Α, πήρε πολλά από πολλούς και ανέβηκε στο 10-1 της βαθμολογίας, λίγες μέρες πριν από το ντέρμπι της Euroleague (2/1, 21:15). Αντιθέτως, το σύνολο του Ηλία Παπαθεοδώρου υποχώρησε στο 2-9.

Παρά τις απουσίες των Κώστα Σλούκα, Τζέντι Όσμαν και Κένεθ Φαρίντ, οι «πράσινοι» ήταν ορεξάτοι επιθετικά, βρήκαν από νωρίς καλό ρυθμό και έφτασαν στην άνετη επικράτηση κάνοντας μια καλή εμφάνιση. Μεταξύ των -πολλών- πρωταγωνιστών ήταν οι Κέντρικ Ναν (14 πόντοι με 6/9 σουτ σε 20'), Τι Τζέι Σορτς (15 πόντοι με 6/9 σουτ και 7 ασίστ σε 20'), Νίκος Ρογκαβόπουλος (14 πόντοι με 4/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ), αλλά και οι Ντίνος Μήτογλου (14 πόντοι, 4 ριμπάουντ), Ρισόν Χολμς (14 πόντοι), Ομέρ Γιούρτσεβεν (15 πόντοι και 5 ριμπάουντ σε 16'). Καλή δουλειά και από τον Τζέριαν Γκραντ με 7 ασίστ.

Στην αντίπερα όχθη, κορυφαίοι για το Μαρούσι ήταν οι Μαξίμ Σάλας (23 πόντοι με 9/12 εντός πεδιάς και 7 ριμπάουντ), Τζόρνταν Κινγκ (18 πόντοι και 6 ασίστ) και Τζακόρι Ουίλιαμς (20 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα).

Χολμς και Ναν όρισαν το τέμπο στο ξεκίνημα

Οι «πράσινοι» πήραν από νωρίς το προβάδισμα (8-16 στο 5'), καθώς είχαν τον έλεγχο των ριμπάουντ και έβρισκαν λύσεις στο 5vs5. Ο Μαξίμ Σάλας (8π.) θέλησε να «ροκανίσει» την απόσταση (15-16 στο 6'), αλλά ο Ρισόν Χολμς έγινε σημείο αναφοράς στη ρακέτα (10π.) και οι φιλοξενούμενοι επανέκτησαν τα ηνία (17-23 στο 7'). Μάλιστα, δια χειρός Ναν ο Παναθηναϊκός πήρε την πρώτη διψήφια διαφορά της βραδιάς (19-31 στο 8'), με τον Αμερικανό σκόρερ να έχει 12 πόντους με 5/6 εντός πεδιάς. Το δεκάλεπτο, λοιπόν, ολοκληρώθηκε με υψηλό τέμπο και αντίστοιχο σκορ (22-33 στο 10').

Ορεξάτος ο Σορτς, προσπάθησε να μείνει «ζωντανό» το Μαρούσι

Το Μαρούσι «πληγωνόταν» από την αστοχία του πίσω από τα 6,75μ. (3/12 3π.), με το «τριφύλλι» να κάνει... κουμάντο και με τη second unit του, βρίσκοντας λύσεις από το δίδυμο Τι Τζέι Σορτς (8π., 4ασ.) - Βασίλης Τολιόπουλος (5π.) στην περιφέρεια (25-39 στο 12' και 31-48 στο 15'). Σε εκείνο το σημείο, όμως, η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου βρήκε ένα επιμέρους σκορ 9-1 και μείωσε σε μονοψήφιο, (40-49 στο 18'), με αιχμή του δόρατος τον Τζακόρι Ουίλιαμς (10π.). Ο Εργκίν Αταμάν επανέφερε τους starters και ο Παναθηναϊκός Aktor δεν... ανησύχησε (45-55 στο 20', 7ρ. ο Νίκος Ρογκαβόπουλος).

Κυριάρχησε ο Γιούρτσεβεν, πήγε την απόσταση στο +20 ο Μήτογλου

Ο Τζόρνταν Κινγκ έγινε ο 3ος διψήφιος των γηπεδούχων, αλλά το «τριφύλλι» -μέσω της επίθεσής του- συνέχισε να νιώθει άνετα και να διευρύνει την απόσταση (50-63 στο 23' και 53-70 στο 26'). Ο «πράσινος» πρωταγωνιστής στο συγκεκριμένο διάστημα ήταν ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, που δεν είχε αντίπαλο κάτω από το καλάθι (15π. με 6/7 σουτ). Δύο σερί τρίποντα του Μήτογλου έστειλαν τη διαφορά στο +20 για πρώτη φορά (58-78 στο 28'), με την 3η περίοδο να ολοκληρώνεται με σκορ (68-83, 18π. έκαστος το δίδυμο Κινγκ - Σάλας).

«Άνετο» το «πράσινο» διπλό στο... αντίο του 2025

Ο Χολμς θέλησε να δώσει και θέαμα, πρώτα με ένα κόψιμο (32') και έπειτα με ένα κάρφωμα (33'), ενώ ο Σορτς επανέφερε το... μαξιλαράκι των 20+ πόντων (70-91 στο 34'). Ο Ουίλιαμς «απάντησε» με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα (72-91) και επί της ουσίας το παιχνίδι είχε εξελιχθεί σε... run 'n gun (76-91 στο 36'). Τα «πράσινα» λάθη επέτρεψαν στο Μαρούσι να ρίξει τη διαφορά (80-93), ο Αταμάν επανέφερε Γκραντ - Σορτς και το 3π. του «Ρόγκα» έκανε το 82-96 (38'). Στο τελευταίο δίλεπτο τίποτα δεν άλλαξε δραματικά, με τον Παναθηναϊκό Aktor να παίρνει ένα άνετο διπλό (89-99).

Τα Δεκάλεπτα: 22-33, 45-55, 68-83, 89-99.

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