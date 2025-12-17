Παναθηναϊκός: Παίζει με Χάποελ Τελ Αβίβ ο Σλούκας, διαθέσιμος και ο Χολμς!

Ο Κώστας Σλούκας δεν έχει κάποιο πρόβλημα και θα είναι κανονικά στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για το ματς με τη Χάποελ Τελ Αβίβ (18/12, 21:15). Διαθέσιμος και ο Ρίσον Χολμς!

Λήξη συναγερμού στο στρατόπεδο του «τριφυλλιού», με τον αρχηγό των «πράσινων» να μην έχει κάτι σοβαρό και να παίζει κανονικά στο παιχνίδι απέναντι στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη.

Υπενθυμίζουμε πως ο Σλούκας αποχώρησε 15" πριν το τέλος του ματς με τη Φενέρμπαχτσε, αλλά δεν αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό θέμα και θα δώσει το «παρών» κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Τα ευχάριστα ήρθαν κι από την περίπτωση του Χολμς, με τον Αμερικανό σέντερ να προπονείται κι αυτός κανονικά και να είναι πλέον στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για την αναμέτρηση με την ισραηλινή ομάδα.

Πλέον είναι απόφαση του Τούρκου τεχνικού αν θα τον έχει στην 12άδα στο ματς με τη Χάποελ Τελ Αβίβ και φυσικά αν και πόσο χρόνο συμμετοχής θα του δώσει.

Φυσικά εκτός θα είναι ο Ματίας Λεσόρ, με τον Παναθηναϊκό μετά από καιρό να προπονείται με μόλις μία απουσία.