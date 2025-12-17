Ο κόσμος δεν θέλει άλλοθι, δικαιολογίες και κυνήγι φαντασμάτων 

Αγωνιστικά και μη, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού είναι ξενερωμένοι και παράλληλα οργισμένοι με όσα συμβαίνουν στην ομάδα τους, αντιλαμβανόμενοι το τι πραγματικά γίνεται.

Έχει δώσει 15 αναμετρήσεις στην Euroleague ο Ολυμπιακός. Πάει για την 16η που θα είναι νικηφόρα καθώς υποδέχεται την Βιλερμπάν. Το σερί ηττών που έχει κάνει το τελευταίο διάστημα, προβληματίζει, αλλά σε καμία περίπτωση δεν τον έχει βγάλει εκτός στόχων. Έχει πολλά ματς, η σεζόν είναι σχεδόν στη μέση της regular season και κάλλιστα οι «ερυθρόλευκοι» μπορούν να ανατρέψουν την κατάσταση. Συν τοις άλλοις, χρωστούν και το ματς με τη Φενέρμπαχτσε.

Τα αποτελέσματα ως αποτελέσματα και βαθμολογική θέση, διορθώνονται. Αυτά που μοιάζουν να γίνονται πλέον εμφανή, αφορούν την κατάσταση της ομάδας. Σε μια ευρύτερη έννοια κι όχι απλά εντός αποδυτηρίων. Από τον κόσμο μέχρι το παρκέ. Η συνολική ατμόσφαιρα γύρω από την ΚΑΕ.

Στο ΣΕΦ υπήρξαν αποδοκιμασίες. Ίσως να ήταν η πίκρα του αποτελέσματος. Σε καμία περίπτωση όμως, δεν ήταν μόνο αυτό. Ούτε ήταν το σερί των τριών ηττών στα τελευταία ματς. Είναι μια συνολική συμπεριφορά, νοοτροπία και λογική που βγάζει η ΚΑΕ. Η οποία σύμφωνα με τους Ολυμπιακούς, δεν είναι αυτή που θα περίμεναν.

Έχει παρατηρηθεί μια αμυντική τακτική αλαζονείας. Για ζητήματα που έχουν «πληγώσει» τον κόσμο. Όπως τα συνεχόμενα μαθήματα του Μπαρτζώκα προς τους φιλάθλους. Τη μία με το μπάσκετ του που διδάσκεται σε σεμινάρια όπως είπε, την άλλη με τα μεταγραφικά που χαρακτήρισε βασικό θέμα συζήτησης στην κοινωνία. Κάτι ανάμεσα σε ειρωνεία και υποτίμηση με λίγα λόγια. Την στιγμή που ο γκαρντ άργησε τόσο να έρθει, ενώ ο ψηλός αναζητείται και είμαστε τέλη Δεκέμβρη. Κινήσεις τις οποίες ξέρει πως χρειάζεται ο Ολυμπιακός, από το τέλος της περασμένης σεζόν ουσιαστικά.

Πέρα απ’ αυτό, αποτέλεσμα τεράστιο πλήγμα στο γόητρο του κάθε φίλου του Ολυμπιακού, το συμβάν με το ΣΕΦ και την αναβολή του αγώνα με την Φενέρμπαχτσε για «λόγους ασφαλείας». Την ώρα που κυκλοφορούσαν βίντεο και φωτογραφίες από την κατάσταση του γηπέδου με τα νερά να τρέχουν ή να πλημμυρίζουν τις εισόδους. Ντροπιαστικές καταστάσεις για μια ομάδα που έχει στόχο τις κορυφές.

Παράλληλα, η προσπάθεια να δικαιολογηθεί η ΚΑΕ, η ανακοίνωση που εξέδωσε με επίθεση στον Γιαννακόπουλο, ικανοποίησε μεν το οπαδικό αίσθημα, αλλά έστειλε και μήνυμα αδυναμίας να δοθεί λύση. Γιατί όσο κι αν βρίζουν τον DPG7000 οι Ολυμπιακοί, ξέρουν καλά πως εκείνο που μετράει είναι η μη διάθεση των Αγγελόπουλων να πληρώσουν για να λύσουν το πρόβλημα στο γήπεδό τους.

Συν τοις άλλοις, γίνεται η σύγκριση με τα πεπραγμένα στο ποδόσφαιρο και παράλληλα διαπιστώνεται για πρώτη φορά στην αθλητική ενασχόληση των περισσότερων, μια εσωστρέφεια και κόντρα στο σύλλογο. Γεγονός που τους κάνει να σκεφτούν αν τα «χτυπήματα» και όσα ακούγονται στο MEGA και στα «ΝΕΑ», είναι τελικά απλά η αλήθεια αναφορικά με το ΣΕΦ. Και η ΚΑΕ βρίσκει σωσίβιο κυβερνητικό. Ως αποτέλεσμα όσο κι αν αρέσει στον καθένα, την αλήθεια δεν θέλει να την ακούει. Εδώ όμως δεν προέρχεται από «αντιπάλους» η αλήθεια, αλλά εκ των έσω στον Ολυμπιακό.

Κάπως έτσι έφτασε η μπασκετική ομάδα να παίζει στην έδρα της και να μη γίνεται sold out σε ακόμη ένα ματς. Μετά από δύο ήττες, μετά από καιρό που δεν έχουν δει από κοντά αγώνα Euroleague και τα εισιτήρια δεν εξαντλήθηκαν. Με τα κενά να είναι εμφανή ακόμη κι από τους τηλεοπτικούς δέκτες.

Ήρθε και η αποδοκιμασία στο τέλος, να «κουμπώσει» σε όλα τα παραπάνω. Όχι μεμονωμένη, όχι μια ατάκα από έναν οπαδό ο οποίος την «είπε» στον Μπαρτζώκα. Γιούχα αγανάκτησης περισσότερο, καθώς βλέπουν την ομάδα τους να βγάζει δυναμική στην προπαγάνδα, την επικοινωνία, την ανεύρεση δικαιολογίας και όχι στους αγωνιστικούς χώρους και τις λύσεις στα προβλήματα.

Οι Ολυμπιακοί αισθάνονται άσχημα με όσα συμβαίνουν στην ομάδα τους. Με την πίεση να είναι τεράστια πλέον, για να μην πάει στράφι άλλη μια προσπάθεια. Η οποία μάλιστα θα έχει στιγματιστεί από κρατική βοήθεια και εσωστρέφεια. Γιατί η ΚΑΕ προκειμένου να καρπώνεται όσα καρπώνεται, δεν διστάζει να σταθεί απέναντι στον υπόλοιπο σύλλογο, δίνοντας το δικό της σόου με την κυβέρνηση και πρέσβειρες.