Μίλιτσιτς: «Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι - Να δουλέψουμε στην άμυνα»

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς ενόψει του αγώνα με την Βενέτσια τόνισε πως δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι στο Eurocup και υπογράμμισε πως πρέπει να βελτιωθεί η άμυνα της ομάδας του.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στην Media Day:

«Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι στο EuroCup. Κάθε ματς είναι σημαντικό. Αν δείτε τα αποτελέσματα, είναι διαφορετικά και στα δύο γκρουπ. Η Βενέτσια είναι μία καλή και αθλητική ομάδα. Παίζουν γρήγορο μπάσκετ αλλά πρέπει να βελτιωθούμε σε σχέση με το τελευταίο ματς, να παίξουμε με τους δικούς μας όρους για να έχουμε πιθανότητες να πάρουμε τη νίκη»

Για την βελτίωση στην άμυνα που χρειάζεται η ομάδα: «Δεν θα κερδίσουμε μόνο σκοράροντας περισσότερους πόντους. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε έτσι. Είχαμε κάποιες μέρες να δουλέψουμε πάνω στην άμυνα. Πάλι έχουμε προβλήματα αλλά η κατάσταση είναι καλύτερη. Δεν κοιμήθηκα καλά (σ.σ. γέλια). Πρέπει να βελτιώσουμε την άμυνα. Θέλω να παίξουμε σκληρή άμυνα από το πρώτο λεπτό. Κόντρα στην Κλουζ δεν το κάναμε. Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα εμφανιστούμε καλύτεροι αμυντικά».

Για τον Ενόχ: «Και ο Φόρεστερ… Βγήκαν λίγο από τον δρόμο που θέλουμε στην άμυνα. Πρώτα αξιολογούμε πόσο επιδραστικοί είναι στην άμυνα. Μπορούν να κάνουν πράγματα βήμα-βήμα. Θέλω να είναι σκληροί στην άμυνα, όχι μόνο να σκοράρουν. Καθίσαμε με όλα τα παιδιά και το αναλύσαμε. Προσπαθούμε να βρούμε την καλύτερη λύση για την ομάδα. Δεν θέλω, όμως, να πω πληροφορίες που μπορεί να τις αξιοποιήσει ο αντίπαλος».