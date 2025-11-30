Υπάρχει σιωπηρή συμφωνία, το κράτος να πληρώσει και να παραδώσει έτοιμο το ΣΕΦ στον Ολυμπιακό;

Με… καμάρι ανακοινώθηκε πως οι φορολογούμενοι της χώρας έδωσαν 1,2 εκατ. ευρώ για τον κλιματισμό του ΣΕΦ, με τους αδερφούς Αγγελόπουλους να είναι πλέον εκτεθειμένοι απέναντι στην κοινή γνώμη.

Μπορείς να κοροϊδεύεις πολλούς για λίγο καιρό, λίγους για πολύ καιρό, όχι όμως όλους για πάντα. Αυτό λέει ο λαός και έχει πιστή εφαρμογή σε αυτό που συμβαίνει με τις… φωνές της ΚΑΕ Ολυμπιακός και των ιδιοκτητών της. Αναφορικά με το ΣΕΦ. Η διοίκηση του οποίου με ανακοίνωση και άθελά της, εξέθεσε ανεπανόρθωτα τους αδερφούς Αγγελόπουλους.

Ανέκαθεν ο Ολυμπιακός έχει την αίσθηση πως δικαιοσύνη είναι το προνόμιό του. Το να παίρνει κάτι παραπάνω απ’ όλους τους υπόλοιπους. Ή πολλά περισσότερα απ’ τους υπόλοιπους στην προκειμένη περίπτωση.

Όπως ακριβώς έκανε και με το περιβόητο «μέχρι τέλους». Η δικαιοσύνη που ήθελαν ήταν η νέα ΕΟΚ του Λιόλιου και το… 50-50 της Euroleague. Έτσι προφανώς αντιλαμβάνονται την ισονομία.

Το ΣΕΦ έχει ανακοινωθεί επίσημα πως πέρασε για 49 χρόνια στην ΚΑΕ Ολυμπιακός. Λίγους μήνες μετά, έγινε γνωστό με κάθε επισημότητα και… καμάρι, πως δαπανήθηκαν κρατικά λεφτά για τον κλιματισμό. 1.200.000 ευρώ. Τα οποία χαρίστηκαν ουσιαστικά σε μια Α.Ε. Και σαφώς πρέπει να δοθούν επίσημες εξηγήσεις για το θέμα.

Τόσο από το κράτος που πλήρωσε από τα ταμεία του, όσο φυσικά και από τους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο. Οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός έκαναν σημαία τους τη φράση «αθέμιτος ανταγωνισμός». Αλήθεια, πόσο θεμιτό βρίσκουν το να πληρώνεται απ’ το κράτος, τους φορολογούμενους δηλαδή, ο κλιματισμός του γηπέδου;

Κι όλα αυτά τη στιγμή που ήδη είναι εκτεθειμένοι από την ιστορία με την πλημμύρα στο ΣΕΦ όποτε βρέχει. Εκεί όπου δεν έχουν δώσει ούτε ευρώ, ενώ από την άλλη δέχονται την ξεκάθαρη εύνοιά τους με τον πληρωμένο κλιματισμό.

Η δική τους διοίκηση στο μεταξύ, είναι η ίδια που έσκιζε τα ρούχα της μέχρι και για ποσά που δόθηκαν για το Final Four της Αθήνας. Είναι εκείνοι που εξέθεταν την υποψηφιότητα ρωτώντας αν θα υπάρξει κέρδος για το Telekom Center Athens. Εκεί η πρεμούρα τους ήταν τεράστια. Το 1,2 εκατ. ευρώ – για αρχή όπως φαίνεται – το δέχτηκαν αδιαμαρτύρητα.

Αυτό το ποσό κάλλιστα μπορεί να γίνει συμβόλαιο σε έναν γκαρντ. Άρα μόλις γίνει η μεταγραφή, η ανακοίνωση θα πρέπει να γίνει απ’ το κράτος. Το οποίο θα έχει αποκτήσει έναν αθλητή για να κάνει δώρο στον Ολυμπιακό. Ψυχρά και ρεαλιστικά, αυτό ακριβώς συμβαίνει. Κρατική δωρεά και ανταγωνισμός που δεν ενοχλεί τους Αγγελόπουλους, ούτε τον θεωρούν αθέμιτο.

Το κουβάρι ξετυλίγεται, γίνεται ξεκάθαρο γιατί κανείς δεν λέει το παραμικρό για το ΣΕΦ και τα πάντα τα μαθαίνουν τελευταίοι εκείνοι που τα πληρώνουν: Οι πολίτες δηλαδή.

Αυτό το 1,2 είναι η αρχή. Διότι τα έργα που πρέπει να γίνουν είναι πάρα πολλά. Για την εγκατάσταση και όχι τον καλλωπισμό του γηπέδου. Το πόσο θα… πάει το μαλλί, κανείς δεν το γνωρίζει. Όμως η σιωπή στο λιμάνι προδίδει το τι θα ακολουθήσει.

Παράλληλα, απορία προκαλεί το γιατί με τον κλιματισμό δεν ίσχυσε αυτό που είχε πει ο Γιάννης Βρούτσης πριν ένα μήνα περίπου. Πως ο Ολυμπιακός έχει την ευθύνη πλέον για το ΣΕΦ. Γιατί δεν βγήκαν να πουν πως πληρώνουν αυτοί τον κλιματισμό, αλλά δέχτηκαν με ευχαρίστηση την κρατική επιχορήγηση ουσιαστικά; Μήπως και με την οροφή, περιμένουν να συμβεί ακριβώς το ίδιο, δίχως να τους ενδιαφέρει αν ρεζιλεύονται με τους μουσαμάδες και τις διαρροές;

Όσο για το κράτος, το μεγάλο ερώτημα είναι ένα: Αφού πληρώνει τις επισκευές στο ΣΕΦ, αλήθεια ποιο το συμφέρον του στο να παραχωρηθεί για 49 χρόνια στον Ολυμπιακό;

Ίσως σιωπηρά έχει συμφωνηθεί ότι θα παραδώσουν το ΣΕΦ καλλωπισμένο. Με χρήματα του κράτους. Τα κορόιδα που έχουν φέρει 7 πρωταθλήματα Ευρώπης στην Ελλάδα ας τα πληρώσουν μόνοι τους τα έργα. Ως τώρα πάνω από 20 εκατομμύρια και η επένδυση συνεχίζεται. Για να πληρώνει το σύστημα ψύξης του ΣΕΦ, ο Έλληνας πολίτης κι εκείνοι να το παραλάβουν έτοιμο για να ρίχνουν τα λεφτά μόνο στο αγωνιστικό τμήμα. Δίκαιο ακούγεται…

Ηθικά η ήττα για την ΚΑΕ του λιμανιού και τους ιδιοκτήτες της, είναι τεράστια. Απέναντι στην κοινή γνώμη. Ειδικά στην εποχή της ακρίβειας, με τους συνταξιούχους να περιμένουν τα 250 ευρώ και συμπολίτες μας να ανασαίνουν με βοηθήματα ενοικίου, το 1.200.000 που γλίτωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός είναι σοβαρό ζήτημα.