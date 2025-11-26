Φίλαθλος ευχαρίστησε σε 30 διαφορετικές γλώσσες τον Μπαρτζώκα για το δώρο Σλούκα!

Όταν η δημιουργικότητα πάει σε άλλο επίπεδο… Αναγνώστης του SDNA έσπασε τα ρεκόρ στα… upvotes γράφοντας σε 30 διαφορετικές γλώσσες πως ευχαριστεί τον κόουτς Μπαρτζώκα για το δώρο Σλούκα στον Παναθηναϊκό!

Ο Κώστας Σλούκας από την πρώτη στιγμή της παρουσίας του στο Τριφύλλι έχει εξελιχθεί σε ηγέτη εντός και εκτός παρκέ, προκαλώντας ενθουσιασμό στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού.

Μετά την επιβλητική νίκη των «πράσινων» επί της Παρτιζάν και ακόμη μια μεστή εμφάνιση του Κώστα Σλούκα, ένας αναγνώστης του SDNA βρήκε έναν ευρηματικότατο τρόπο για να ευχαριστήσει τον Γιώργο Μπαρτζώκα για το... δώρο που έκανε στον Παναθηναϊκό.

Ο «Πράκτορας 1908» χρησιμοποίησε 30 διαφορετικές γλώσσες, προκειμένου να πει «ευχαριστώ» στον κόουτς Μπαρτζώκα για το δώρο Σλούκα στο Τριφύλλι.

Αναλυτικά το μήνυμα:

1. Αγγλικά: Thank you, Bartzokas, for Sloukas.

2. Γαλλικά: Merci, Bartzokas, pour Sloukas.

3. Γερμανικά: Danke, Bartzokas, für Sloukas.

4. Ισπανικά: Gracias, Bartzokas, por Sloukas.

5. Ιταλικά: Grazie, Bartzokas, per Sloukas.

6. Πορτογαλικά: Obrigado, Bartzokas, pelo Sloukas. (Obrigada αν μιλάει γυναίκα)

7. Ρωσικά: Спасибо, Бартзокас, за Слукаса.

8. Ολλανδικά: Dank je, Bartzokas, voor Sloukas.

9. Σουηδικά: Tack, Bartzokas, för Sloukas.

10. Νορβηγικά: Takk, Bartzokas, for Sloukas.

11. Δανικά: Tak, Bartzokas, for Sloukas.

12. Φινλανδικά: Kiitos, Bartzokas, Sloukaksesta.

13. Πολωνικά: Dziękuję, Bartzokas, za Sloukasa.

14. Τσεχικά: Děkuji, Bartzokas, za Sloukase.

15. Σλοβακικά: Ďakujem, Bartzokas, za Sloukasa.

16. Ουγγρικά: Köszönöm, Bartzokas, Sloukasért.

17. Ρουμανικά: Mulțumesc, Bartzokas, pentru Sloukas.

18. Βουλγαρικά: Благодаря, Барцокас, за Слукас.

19. Σερβικά: Хвала, Барцокас, за Слукаса.

20. Κροατικά: Hvala, Bartzokas, za Sloukasa.

21. Σλοβενικά: Hvala, Bartzokas, za Sloukasa.

22. Τουρκικά: Teşekkürler, Bartzokas, Sloukas için.

23. Αραβικά: شكراً يا بارتزوكاس على سلوقاس. 24. Εβραϊκά:

תודה, בארצוקאס, על סלוקאס. 25.

Κινέζικα (Μανδαρίνικα): 谢谢你，巴尔佐卡斯，为斯卢卡斯。

26. Ιαπωνικά: ありがとう、バルツォカス、スルーカスのために。

27. Κορεατικά: 고마워, 바르초카스, 슬루카스를 위해.

28. Χίντι: धन्यवाद, बार्त्झोकस, स्लूकस के लिए।

29. Σουαχίλι: Asante, Bartzokas, kwa Sloukas.

30. Εσπεράντο: Dankon, Bartzokas, pro Sloukas