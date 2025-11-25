Οι Χιτ «έκαψαν» τους Μάβερικς

Οι Μαϊάμι Χιτ συνεχίζουν την ανοδική πορεία τους, επικρατώντας των Ντάλας Μάβερικς με 106-102.

Το Μαϊάμι έκανε εξαιρετική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο και έβαλε τις βάσεις για τη νίκη του, αφού στο δεύτερο μέρος οι Μάβερικς πίεσαν για την ανατροπή αλλά ξέμειναν από δυνάμεις στο φινάλε.

Έτσι, οι Χιτ πανηγύρισαν την 12η νίκη τους την φετινή σεζόν (12-6) το ρεκόρ τους και παραμένουν στα ψηλά της ανατολικής περιφέρειας, με τους Μάβερικς να πέφτουν στο 5-14, σε μια απογοητευτική σεζόν μέχρι στιγμής.

Ο Καλέλ Ουέρ με 20 πόντους και 18 ριμπάουντ ήταν ο πρωταγωνιστής των Μαϊάμι Χιτ, με τον Πι Τζέι Ουάσινγκτον να ξεχωρίζει για τους Ντάλας Μάβερικς έχοντας 27 πόντους και 7 ριμπάουντ.

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