Έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ ο Γκρεγκ Μπράουν

Ο Γκρεγκ Μπράουν έφτασε στην Αθήνα το απόγευμα της Δευτέρας (17/11) για λογαριασμό της ΑΕΚ, με τον Αμερικανό άσο να ενισχύει τη θέση των φόργουορντ της Ένωσης.

Τις επόμενες ώρες ο 24χρονος παίκτης θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στην συνέχεια θα κάνει την πρώτη του προπόνηση με τους συμπαίκτες του και τον Ντράγκαν Σάκοτα.

Ο 24χρονος έχει παίξει 70 ματς στο ΝΒΑ, ενώ την τελευταία διετία αγωνιζόταν στην G-League και στο πρωτάθλημα του Καναδά.