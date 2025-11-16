Λιμνιάτης: «Αποδεχθήκαμε την μοίρα μας - Ο Ολυμπιακός προσεγγίζει με σοβαρότητα όλα τα ματς»

Μετά την ήττα του Προμηθέα Πάτρας από τον Ολυμπιακό ο Γιώργος Λιμνιάτης στάθηκε στο γεγονός πως οι παίκτες του... αποδέχθηκαν από νωρίς την μοίρα τους.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

«Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την επικράτησή του. Σε κανένα χρονικό σημείο του παιχνιδιού δεν προσεγγίσαμε με τον τρόπο που θέλαμε το ματς, όσον αφορά το κομμάτι της συγκέντρωσης, γιατί όταν αντιμετωπίζεις ομάδες του επιπέδου του Ολυμπιακού η συγκέντρωσή σου πρέπει να είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Είχαμε στο 1ο ημίχρονο 9 λάθη, φθηνά λάθη. Ο Ολυμπιακός πιέζει αλλά κάναμε λάθη που του έδωσαν την δυνατότητα να τρέξει και να ανοίξει τη διαφορά χωρίς λόγο. Παίξαμε με ενέργεια αλλά χωρίς σωστή σκέψη και συγκέντρωση. Προσπαθήσαμε να διαχειριστούμε το παιχνίδι όταν είδαμε ότι από τα πρώτα λεπτά πήρε αυτή την τροπή με τις διαφορές τις μεγάλες και να δώσουμε χρόνο σε όλους τους παίκτες γιατί έχουμε μπροστά μας ένα σημαντικό παιχνίδι την Τρίτη. Αυτό που δεν μου άρεσε ήταν ότι αποδεχθήκαμε την μοίρα μας από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Ακόμα και στο δεύτερο ημίχρονο που φτάσαμε την διαφορά στους 14 πόντους, έχοντας μπροστά μας 16 λεπτά αγωνιστικά, δεν πιστέψαμε ποτέ ότι μπορούσαμε να επιστρέψουμε στο παιχνίδι σε αντίθεση με τον τρόπο που παίξαμε στην Ρόδο για το Σούπερ Καπ. Και εκεί χάναμε με μεγάλες διαφορές αλλά μέσα από την ένταση και το σωστό διάβασμα επιστρέψαμε. Το ξεχνάμε, τελείωσε προχωράμε. Έχουμε μπροστά μας ένα σημαντικό ματς και ελπίζουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να προκριθούμε στην επόμενη φάση του Τσάμπιονς Λιγκ.

Δεν έχουμε χρόνο για συναισθήματα. Όποια συναισθήματα έχουμε μετά το ματς με τον Ολυμπιακό πρέπει να τα διαγράψουμε, να συνεχίσουμε, γιατί έχουμε ένα πολύ σημαντικό ματς. Δεν ήταν καλή απόδοση αλλά παίζαμε με μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, η οποία ερχόταν και από μία ήττα στο Μιλάνο. Επομένως, θα προσπαθούσε να βγάλει αντίδραση ο Ολυμπιακός. Προσεγγίζει με σοβαρότητα όλα τα παιχνίδια και ήταν αναμενόμενο για εμάς. Έπρεπε να δείξουμε καλύτερη εικόνα και να ανταποκριθούμε στην ενέργεια που έδειξε ο Ολυμπιακός.

Είναι ξεκάθαρο το πως θα προσεγγίσουμε το ματς, με την σοβαρότητα και την ενέργεια που πρέπει. Η Χαϊδελβέργη είναι μία ομάδα με πολλές ήττες και στο πρωτάθλημα και στο Τσάμπιονς Λιγκ, αλλά στην έδρα της κέρδισε την Λιέτβους. Είναι μία ομάδα που έχει αθλητικότητα, μέγεθος και αυτό είναι το δυνατό της στοχιεία. Η αμυντική της λειτουργεία είναι σε υψηλό βαθμό. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ματσάρουμε την ενέργεια, να ανταποκριθούμε σε αυτό το κομμάτι, γιατί έχουμε και ένα ταξίδι αύριο, που θα φτάσουμε στην Γερμανία το βράδυ και θα κάνουμε μία προπόνηση μικρής διάρκειας. Δεν έχουμε χρόνο πολύ για να προετοιμαστούμε. Το βιώνουν όλες οι ομάδες που παίζουν διπλές διοργανώσεις. Το σημαντικό δεν είναι τακτικά τι θα κάνουμε αλλά πόσο συγκεντρωμένοι θα είμαστε και τι ενέργεια θα βγάλουμε.

Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη».