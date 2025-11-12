Ο Ολυμπιακός δεν άφησε περιθώρια στη Ζαλγκίρις να το πιστέψει, πήρε διά περιπάτου το ματς (95-78) που θα μείνει όμως χαραγμένο για το νέο σοκ με τον Εβανς.

«Πύρρειος» νίκη για τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Οι «ερυθρόλευκοι» έπιασαν υψηλά στάνταρ απόδοσης στο παιχνίδι τους, επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους και έφτασαν εύκολα στη νίκη επί της Ζαλγκίρις (95-78), που επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς.

Πλέον οι «ερυθρόλευκοι» με τη νίκη ανέβηκαν στο 7-3, πιάνοντας την λιθουανική ομάδα στην 2η θέση, πίσω μόνο από την Χάποελ Τελ Αβίβ.

Οι Πειραιώτες σκόραραν 95π. κόντρα στην καλύτερη άμυνα της Euroleague, «χτύπησαν» μέσα από την ρακέτα (26/42δ.) μοίρασαν 18 ασίστ για 10 λάθη και γενικά έπιασαν καλή απόδοση και στην άμυνα, κρατώντας την ομάδα του Μασιούλις στους 78π. με πολύ κακά ποσοστά (6/33τρ.).

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ συνεχίζει τις φοβερές εμφανίσεις την φετινή σεζόν με τα «ερυθρόλευκα». Ο Ελληνο-Αμερικανός γκαρντ σκόραρε 30 πόντους με 5/9τρ., με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να κυριαρχεί στις δυο ρακέτες με 16 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Διψήφιος και ο Βεζένκοφ με 14 πόντους και 8 ριμπάουντ, καλή παρουσία του Χολ με 8 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Από την αντίπερα όχθη ο Μόουζες Ράιτ επέστρεψε στο ΣΕΦ με double-double (13π. 10ρ.), με τον Φρανσίσκο να είναι πρώτος σκόρερ με 15 πόντους και 3 ασίστ. Καλή εμφάνιση του Σιρβίντις με 12 πόντους και 5 ριμπάουντ, με τους υπόλοιπους παίκτες του Μασιούλις να μένουν σε χαμηλά στάνταρ.

«Καυτός» Ντόρσεϊ, κυρίαρχος Μιλουτίνοφ, «πάγωσε» το ΣΕΦ με Έβανς

Με τον Φουρνιέ στο βασικό σχήμα και την κλασική του… τετράδα εκκίνησε την αναμέτρηση ο Ολυμπιακός, με τον Ντόρσεϊ να μπαίνει ζεστός (4π.) και το Ουλανόβας να δίνει προβάδισμα στην Ζαλγκίρις (4-6 στο 2’). Ο Ελληνό-Αμερικανός άσος των «ερυθρολεύκων» ήταν «καυτός», έφτασε τους 9π. για το 9-6 στο 4’, με τον Φρανσίσκο να βρίσκει τους πρώτους του πόντους από τα 6.75μ. Ο Μιλουτίνοφ μπήκε στην εξίσωση της αναμέτρησης, με τον Σέρβο σέντερ να δίνει διψήφια τιμή στο προβάδισμα των Πειραιωτών (+11, 20-9 στο 7’) που ήταν το απόλυτο αφεντικό στην αναμέτρηση. Ο Φουρνιέ με τρίποντο εκτόξευσε την διαφορά στο +17 (26-9 στο 9’), με τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα να κάνουν ότι θέλουν στο παρκέ, κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο +14 (28-14), με τον τραυματισμό του Έβανς να παγώνει το ΣΕΦ.

Εκτόξευσε την διαφορά ο Ολυμπιακός, έβγαλε αντίδραση με Φρανσίσκο-Ράιτ η Ζαλγκίρις

Ο Ολυμπιακός είχε επιβάλει με το «καλημέρα» τον ρυθμό του, ωστόσο η νέα ατυχία με τον Έβανς έφερε παγωμάρα στο φαληρικό γήπεδο. Ο Βεζένκοφ με τους πρώτους του πόντους εκτόξευσε την διαφορά στο +20 (34-14 στο 12’), με την Ζαλγκίρις να εμφανίζεται αρκετά soft αμυντικά. Ράιτ και Φρανσίσκο ανέλαβαν δράση για να αφυπνίσουν το σύνολο του Μασιούλις, με την λιθουανική ομάδα να «τρέχει» σερί 8-0 για να μειώσει την διαφορά στο -11 (38-27 στο 16’). Ο Γιώργος Μπαρτζώκας επιστράτευσε τον Σέιμπεν Λι, με τον Αμερικανό γκαρντ να δίνει λύσεις (7π. 50-36) σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος, σε ένα παιχνίδι που οι «ερυθρόλευκοι» είχαν φέρει στα μέτρα τους από νωρίς.

Αφεντικό του ματς ο Ολυμπιακός, έβαλε τις βάσεις για άνετη νίκη

Με το… καλημέρα του δεύτερου μέρους, ο Ολυμπιακός με 6-0 σερί επανέφερε την διαφορά του στα επίπεδα των 20π. (56-36), με τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα να βγάζουν ωραίες συνεργασίες για το +23 (61-38 στο 23’). Ο Μιλουτίνοφ ήταν απόλυτα κυρίαρχος μέσα στην ρακέτα, με τον Σέρβο να φτάνει τους 14π. για το +25 (69-44 στο 25’) των «ερυθρολεύκων», με την λιθουανική ομάδα να αδυνατεί να βρει λύσεις. Οι Πειραιώτες ήλεγχαν απόλυτα τον ρυθμό, διατηρώντας παράλληλα την διαφορά τους πάνω από τους 20π. στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου (74-53).

Άνετο βράδυ για τον Ολυμπιακό, με το μυαλό όλων στον Έβανς

Ο Ολυμπιακός είχε βάλει γερές βάσεις για μια άνετη, αλλά «πύρρειος», όπως αποδείχθηκε νίκη. Ο Ντόρσεϊ δεν άφησε το πόδι από το γκάζι της «ερυθρόλευκης» επίθεσης, με τον Ελληνο-Αμερικανό άσο να φτάνει τους 24π. (+21, 77-56). Πλέον, με την διαφορά να έχει ανοίξει ο Γιώργος Μπαρτζώκας να άνοιξε το rotation, χρησιμοποιώντας την second unit, με την διαφορά να παραμένει σε υψηλά (+21, 86-65 στο 35΄). Ο Ντόρσεϊ έφτασε τους 30π., με τον Ολυμπιακό ξεπερνα τους 90π. για το τελικό 95-78, με τους «ερυθρόλευκους» να πιάνουν την Ζαλγκίρις στην 2η θέση.

Τα δεκάλεπτα: 28-14, 50-36, 74-53, 95-78.

