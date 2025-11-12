Η ΑΕΚ αναμετρήθηκε με την Ρίγα για την τέταρτη αγωνιστική του Basketball Champions League. Η Ένωση ήταν καλύτερη στον αγωνιστικό χώρο και στο δεύτερο ημίχρονο «καθάρισε» τον αγώνα (95-64). Έτσι, έχει ρεκόρ 4-0, την ίδια ώρα που οι φιλοξενούμενοι βρίσκονται στο 0-4.

Κορυφαίος για την ΑΕΚ ήταν ο Μπάρτλεϊ με 23 πόντους, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο, με τον Λεκαβίτσιους να συνεισφέρει 11 πόντους, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 1 κλέψιμο. Ακόμη, ο Γκρέι τελείωσε τον αγώνα με 10 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Από την άλλη, ο Τόρο ολοκλήρωσε το ματς με 8 πόντους, 14 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ ο Κιλπς είχε 14 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Καλό ξεκίνημα και προβάδισμα για την ΑΕΚ

Η ΑΕΚ ξεκίνησε καλά τον αγώνα και με τους Μπάρτλεϊ, Χαραλαμπόπουλο και Σίλβα βρέθηκε να προηγείται με 8-1. Ο Σιντόροφ με τρίποντο και οι Βάναγκς και Τόρο ισοφάρισε σε 8-8 για την Ρίγα, αλλά η Ένωση είδε τους Χαραλαμπόπουλο και Μπάρτλεϊ να ευστοχούν σε back-to-back τρίποντα (14-8). Ο Μπερτάνς με έξι πόντους μείωσε στου 2 (16-14) αλλά η ΑΕΚ δεν ξαναέχασε το προβάδισμα στο δεκάλεπτο και μπήκε στην δεύτερη περίοδο μπροστά με 26-20.

Ισόπαλες στα αποδυτήρια οι δύο ομάδες

Με τον Νοβίτσκι και τον Μπερτάνς η Ρίγα έριξε τη διαφορά στον πόντο, αλλά ο Κατσίβελης με τρίποντο διαμόρφωσε το 29-25. Σιντόροφ και Κιλπς έφεραν το παιχνίδι στα ίσα (29-29) και αυτή τη φορά... ανέλαβε δράση ο Γκρέι (33-29). Ο Σιντόροφ με βολές μετά το φάουλ του Φλιώνη και την τεχνική ποινή δέχθηκε ισοφάρισε σε 35-35. Ο Γκρέι έδωσε το προβάδισμα ξανά στην ΑΕΚ αλλά ο Νοβίτσκι με τρίποντο διαμόρφωσε το 37-38. Οι δύο ομάδες έμειναν κοντά στο σκορ και τελικά πήγαν ισόπαλες στα αποδυτήρια με το σκορ στο 41-41.

«Καθάρισε» το ματς η Ένωση

Με τους Φλιώνη και Γκρέι η ΑΕΚ πήρε προβάδισμα τεσσάρων πόντων (45-41) και με τους Σίβλα και Μπάρτλεϊ βρέθηκε να προηγείται με 56-43. Φλιώνης και Σίλβα συνέχισαν το σερί της Ένωσης, με τον Τόρο να βρίσκει σκορ για τους φιλοξενούμενους (58-45). Ο Κιλπς με τρίποντο έριξε τη διαφορά στους 10 (58-48) αλλά η Ρίγα δεν κατάφερε να βρει άλλες λύσεις και το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με την ΑΕΚ να προηγείται με 65-48.

Έκανε το 4/4 η ΑΕΚ

Το τελευταίο δεκάλεπτο είχε διαδικαστικό χαρακτήρα. Η ΑΕΚ δεν επέτρεψε ποτέ στην Ρίγα να επιστρέψει στον αγώνα. Διατήρησε την διψήφια διαφορά και μάλιστα... πάτησε και το γκάζι. Οι παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα σκόραραν με αρκετούς τρόπους, ανέβασαν την απόδοσή τους στην άμυνα και τελικά επικράτησαν με 95-64.

Τα δεκάλεπτα: 26-20, 41-41, 65-48, 95-64

