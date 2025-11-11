Η Ντουμπάι BC έβαλε «στοπ» στο σερί 7 νικών του Ερυθρού Αστέρα και με τον Καμένιας (20π., 9 ριμπ.) να κάνει το ματς της ζωής του υπέταξε τους Σέρβους με 102-86!

Η ξέφρενη πορεία της ομάδας του Σάσα Ομπράντοβιτς σταμάτησε στο Άμπου Ντάμπι, με τον Ερυθρό Αστέρα να μην έχει στη διάθεσή του και τον Τσίμα Μονέκε, που ένιωσε ενοχλήσεις στο ζέσταμα, ενώ έχασε στο 36' και τον Εμπούκα Ιζούντου και πλέον έπεσε στο 7-3.

Από την άλλη ο Γιούριτσα Γκόλεματς δεν είχε τον Μφιόντου Καμπενγκέλε, είδε όμως τον Κέναν Καμένιας να κάνει το παιχνίδι της ζωής του, να βγαίνει MVP και να βάζει «στοπ» στο σερί του Αστέρα, για να φτάσει στο 4-6.

Η Ντουμπάι BC ήταν εξαιρετική στη δημιουργία με 24 ασίστ για 9 λάθη, μετρώντας και 5 κλεψίματα, με 35 ριμπάουντ έναντι 26 της σερβικής ομάδας.

Για τους γηπεδούχους μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Καμένιας με 20 πόντους (9/12 δίποντα), μαζεύοντας 9 ριμπάουντ, με 29 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Στους 18 ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ (5/8 διπ., 6 ασ.) και στους 17 ο Αλέκσα Αβράμοβιτς (3/5 τριπ.) στο ντεμπούτο στην Euroleague φέτος. Στους 16 ο Ντουέιν Μπέικον (4/7 διπ., 2/5 τριπ.) και στους 13 ο Φίλιπ Πετρούσεφ (4/8 διπ., 7 ριμπ., 6 ασ.).

Από την πλευρά του Αστέρα, πρώτος σκόρερ ήταν ο Εμπούκα Ιζούντου με 16 πόντους (5/8 διπ., 6/6 βολές), με τον Σέμι Οτζελέγιε να προσθέτει άλλους 15 (3/5 τριπ.) και τον Ντονάτας Μοτεγιούνας να έχει άλλους 12 (4/5 διπ., 1/1 τριπ.). Στους 10 Τζάρεντ Μπάτλερ (3/4 διπ., 1/2 τριπ.).

Φουριόζα η Ντουμπάι BC και +8

Η Ντουμπάι BC μπήκε με περισσότερη διάθεση κι ενέργεια στο παιχνίδι και με πρωταγωνιστή τον Καμένιας (4π.) προηγήθηκε με 9-3 στο 3'. Το αντίπαλον δέος άκουγε στο όνομα Μοτεγιούνας, με τον Λιθουανό σέντερ να έχει 7 πόντους στο 5' και ο Αστέρας να μειώνει σε 13-10, με τον Οτζελέγιε να μπαίνει στην εξίσωση, να πετυχαίνει άλλους 8 πόντους και να γράφει το 19-17 στο 8'. Η λύση από την πλευρά των γηπεδούχων ήρθε δια χειρός Αβράμοβιτς, με τον Σέρβο άσο με 5 σερί πόντους να κάνει το 22-17 στο 9' και να κλείνει το δεκάλεπτο με τρίποντο για το 29-21.

Πάντα στο προβάδισμα οι γηπεδούχοι, επική φάση από Γκαρσία και Πιτσίλκα!

Η εκκίνηση της δεύτερης περιόδου είχε ένα μνημειώδες σφύριγμα, αφού Γκαρσία και Πιτσίλκας διαφώνησαν για την κατοχή, με τον Ισπανό ρέφερι να δίνει λανθασμένα την μπάλα στην Ντουμπάι BC και να τους αφήνει όλους άφωνους. Στα αγωνιστικά, ο Κάλινιτς με 4 σερί πόντους μείωσε σε 31-26 στο 12', με τον Σέρβο άσο να έχει κέφια (8π.) και με τρίποντο στο 13' να δίνει προβάδισμα στον Αστέρα (31-32). Ο Ιζούντου στο 15' έκανε το 32-35, με τον Ντόμπριτς να πηγαίνει τους φιλοξενούμενους στο +4 (34-38). Η Ντουμπάι ΒC όμως απάντησε άμεσα και μάλιστα με επιμέρους 12-2, με τον Καμένιας (12π.) να ντύνεται «X-Factor» και να γράφει το 46-41 στο 17'. Ωστόσο ο αστέρας προσπάθησε να κλείσει την ψαλίδα και μείωσε σε 51-47 στο τέλος του ημιχρόνου με τον Ιζούντου (8π.).

Ξέφυγε η Ντουμπάι BC, επέστρεψε ο Αστέρας κι όλα ανοικτά

Με την έναρξη της τρίτης περιόδου η Ντουμπάι BC αθόρυβα πήγε τη διαφορά για πρώτη φορά στο +9 (56-47) με 2/3 βολές του Ράιτ (8π.), με τον Καμένιας στο 24' σημαίνει τη διψήφια διαφορά (58-47) και το σερί 7-0 των γηπεδούχων. Το πρώτο καλάθι του Αστέρα ήρθε μετά από σχεδόν 4 λεπτά με τον Μοτεγιούνας για το 58-49 και τον Λιθουανό άσο (12π.) στο 26' να ρίχνει τη διαφορά στους 8 (62-54). Ο Νταβίντοβατς στο 27' με τρίποντο μάλιστα έφερε ακόμα πιο κοντά τον Αστέρα, μειώνοντας σε 62-57, με τον Πετρούσεφ (11π.) να απαντά όμως άμεσα για το 65-57 στο 28'. Ωστόσο ο Ράιτ (10π.) διαμόρφωσε το 69-65 στο φινάλε του δεκαλέπτου, με τις δύο ομάδες να μπαίνουν στην τελική ευθεία από την ίδια σχεδόν θέση.

Η Ντουμπάι BC έβαλε στοπ στο σερί του Αστέρα!

Η εκκίνηση της τέταρτης περιόδου ήταν παράσταση για ένα ρόλο, με την Ντουμπάι BC να πατάει και πάλι το γκάζι και με τον Καμένιας να κάνει το ματς της ζωής του (20π.) προηγήθηκε με 77-70 στο 33', με τον Μπέικον με κάρφωμα στον αιφνιδιασμό να πηγαίνει και πάλι την ομάδα του Γκόλεματς στο +10 (83-73) στο 34'. Ο Πρέπελιτς στο 35' με τρίποντο έκανε το 86-75, με τον Πετρούσεφ στο 36' να σημαίνει την παράσταση νίκης για την Ντουμπάι BC για το 88-75. Ο Αστέρας έχασε και τον Ιζούντου με τραυματισμό, με τον Μπέικον στο 37' να πηγαίνει τη διαφορά στους 15 (90-75) και την ομάδα του Γκόλεματς να φτάνει στην επικράτηση με το 102-86.

Τα δεκάλεπτα: 29-21, 51-47, 69-65, 102-86

