Λιμνιάτης: «Η εικόνα της ομάδας δείχνει ότι αξίζαμε τη νίκη»

Ο Γιώργος Λιμνιάτης σε δηλώσεις του μετά το σπουδαίο διπλό του Προμηθέα στην Ρόδο στάθηκε στο πόσο συγκεντρωμένη ήταν η ομάδα του, σημειώνοντας πως η εικόνα του παιχνιδιού δείχνει πως άξιζαν να κερδίσουν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Παίξαμε σωστά διαβάσαμε τις αδυναμίες στην άμυνα του Κολοσσού. Ήμασταν περισσότερο εύστοχοι στο δεύτερο ημίχρονο. Μείναμε συμπαγής στο αμυντικό κομμάτι και νομίζω ότι αυτό είναι που μετράει. Ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι γιατί είχαμε επιλέξει διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης στους περιφεριακούς του Κολοσσού και αν εξαιρέσεις μια δυο φορές που χάσαμε την συγκέντρωση μας, εκτελέσαμε το πλάνο μας και αντιμετωπίσαμε τον κάθε παίκτη έτσι όπως είχαμε πει και η εικόνα της ομάδας μας δείχνει ότι άξιζε να κερδίσει. Είναι μια πολύ μεγάλη νίκη γιατί ο Κολοσσός είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα»