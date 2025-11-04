Ψηλά στη λίστα του Άρη ο Έρικ Γκριν - Δεδομένη η ενίσχυση και στη ρακέτα! (vid)

Ο Άρης κινείται για την απόκτηση του Έρικ Γκριν, ο οποίος βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των κιτρινόμαυρων αναφορικά με την ενίσχυσή τους στα γκαρντ - Δεδομένη η μεταγραφή και ενός ψηλού το επόμενο διάστημα...

Η ήττα στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ ανέδειξε αρκετά τις σημαντικές αγωνιστικές αδυναμίες του Άρη και η απόφαση για διορθωτικές κινήσεις στο ρόστερ θεωρείται δεδομένη.

Ο Ρίτσαρντ Σιάο έδωσε το «πράσινο φως» στον Νίκο Ζήση και, σύμφωνα με ρεπορτάζ, στην κορυφή της κιτρινόμαυρης μεταγραφικής λίστας βρίσκεται ο Έρικ Γκριν.

Ο 34χρονος Αμερικανός γκαρντ είναι γνώριμος στο ελληνικό κοινό, αφού τη σεζόν 2016-17 αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό και υπό τις οδηγίες του Γιάννη Σφαιρόπουλου έφτασε μέχρι τον τελικό της Ευρωλίγκας.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο έμπειρος παίκτης έχει φορέσει τις φανέλες της Βαλένθια, της Φενέρμπαχτσε, της Ούνικς Καζάν, της Μπουντούτσνοστ και της Νάπολι — εκεί όπου συνεργάστηκε για πρώτη φορά με τον προπονητή του Άρη, Ιγκόρ Μίλισιτς.

Η πιο πρόσφατη ομάδα του ήταν η λιβανέζικη Σατζές, με την οποία πέτυχε 19 και 18 πόντους σε δύο πρόσφατα παιχνίδια.

Παράλληλα, θεωρείται βέβαιο ότι ο Άρης θα κινηθεί και για την απόκτηση ενός ψηλού, ο οποίος θα ενισχύσει σημαντικά τις επιλογές του Μίλισιτς στη ρακέτα, ολοκληρώνοντας έτσι τις άμεσες ανάγκες της ομάδας ενόψει της απαιτητικής συνέχειας.