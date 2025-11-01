MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

ΠΑΟΚ: Πανηγύρισαν το μεγάλο «διπλό» στο Παλέ μαζί με τον Γιαννάκη! (vid)

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
0
Στον... MVP Γιαννάκη πήγε «σύσσωμος» ο ΠΑΟΚ μετά τη μεγάλη νίκη του μέσα στο Παλέ επί του Άρη με 78-73.

Δείτε τη στιγμή:

 

ΠΑΟΚ: Πανηγύρισαν το μεγάλο «διπλό» στο Παλέ μαζί με τον Γιαννάκη! (vid)