Μετά τον Αθηναϊκό, η ομάδα που υποτίμησαν όλοι το καλοκαίρι, ο Παναθηναϊκός της Σελέν Ερντέμ πέρασε και από το ΣΕΦ παίζοντας εκπληκτικό μπάσκετ με 97-88 (80-80 κ.δ.), έκανε το 0-1 επί του Ολυμπιακού και τώρα περιμένει και τους δύο στη Λεωφόρο. Οι νίκες μεταφέρονται στα πλέι οφ.

Το «τριφύλλι» μετά την ιστορική νίκη στην Ισπανία κόντρα στην Αβενίδα -και παρότι είχε μία μόλις προπόνηση- έπαιξε μπασκετάρα και στην αίθουσα 5 του ΣΕΦ και ήδη στις 5 πρώτες αγωνιστικές της Α1 Γυναικών έχει επικρατήσει του Αθηναϊκού και του Ολυμπιακού εκτός έδρας.

Ο Παναθηναϊκός είχε τον απόλυτο έλεγχο του ματς σε όλη τη διάρκεια, πήγε το φινάλε της κανονικής διάρκειας να γκρεμίσει ό,τι είχε χτίσει, όμως το πλάνο της Σελέν Ερντέμ είχε λύση και σε αυτό το πρόβλημα, με τις «πράσινες» να φεύγουν με το διπλό από τον Πειραιά.

Το «τριφύλλι» είχε 13/24 τρίποντα (54,2%) και κυριάρχησε πλήρως στα ριμπάουντ, κατεβάζοντας 47 έναντι 37 του Ολυμπιακού, κάνοντας το 4/4 στο ελληνικό πρωτάθλημα, όντας η μοναδική αήττητη ομάδα.

Πρώτη σκόρερ για τον Παναθηναϊκό ήταν η Φιγιόντα Φιτζέραλντ με 23 πόντους (5/9 τριπ.,7 ριμπ, 4 ασ., 2 κλεψ.), με τη Σαμάνθα Γαλανόπουλος να προσθέτει άλλους 16 (4/7 τριπ.) και τις δυο τους να είναι καθοριστικές στην παράταση. Από 14 είχαν οι Τζαελίν Μπράουν (5/10 διπ., 11 ριμπ., 4 ασ.) και Ιωάννα Κριμίλη (3/3 διπ., 2/2 τριπ., 2/2 βολές).

Από την πλευρά του Ολυμπιακού, πρωταγωνίστρια ήταν η Λας Γούλφολκ με 22 πόντους (5 ριμπ.), με την Ελεάννα Χριστινάκη να προσθέτει άλλους 20 (8 ριμπ., 6 ασ.) και την Ντάνιε Ράμπερ 15 (11 ριμπ.). Από 11 είχαν οι Σιέρα Τζόνσον και Ιβάνα Γιακούμπκοβα.

Τρίποντη καταιγίδα και «πράσινο» προβάδισμα

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Παναθηναϊκός να πετυχαίνει 2 σερί τρίποντα με τις Βίτολα και Φιτζέραλντ για το 0-6, με την Αμερικανίδα στο 3' με νέο σουτ από την περιφέρεια (6π., 2/2 τριπ.) να γράφει το 3-11 και την ομάδα της Ερντέμ να έχει 4/5 τρίποντα. Ο Ολυμπιακός απάντησε με την Γιακούμπκοβα, που με 2 σερί τρίποντα μείωσε σε 11-15 στο 5', με την απάντηση να έρχεται άμεσα από τις «πράσινες» δια χειρός Γαλανόπουλος, που με 2 συνεχόμενα σουτ από την περιφέρεια (6π., 2/3 τριπ.) πήγε το «τριφύλλι» για πρώτη φορά σε διψήφια διαφορά (11-21). Η Πρινς (5π.) στο 8' στο έκανε το 13-24, με τον Ολυμπιακό να βρίσκει λύση από τις βολές (4/4) και να μειώνει σε 20-26 και την Κριμίλη με νέο τρίποντο να διαμορφώνει το 20-29 του δεκαλέπτου, που βρήκε τον Παναθηναϊκό με 6/7 (85,7%) σουτ έξω από τα 6,75μ.

Επέστρεψε ο Ολυμπιακός, δεν πτοήθηκε ο Παναθηναϊκός

Η εκκίνηση της δεύτερης περιόδου βρήκε τον Ολυμπιακό και πάλι στην γραμμή των βολών, καταφέρνοντας να μειώσει σε 23-29, φτάνοντας πλέον τις 9/11 σε 11 λεπτά, με τις Χριστινάκη και Γούλφολκ (15π.) στο 13' να φέρνουν τις «ερυθρόλευκες» σε απόσταση βολής και την Χριστινάκη (8π.)να μειώνει σε 30-31 στον αιφνιδιασμό. Η Ράμπερ στο 15' έφερε το παιχνίδι στα ίσια (35-35), με τον Παναθηναϊκό όμως να μην χάνει το μυαλό του και με σε σερί 6-0 και τρίποντο της Κριμίλη (6π., 2/2 τριπ.) στο 17' να προηγείται με 35-41. Η Βίτολα (4π., 6 ριμπ.) στο 17' μετά από επιθετικό ριμπάουντ έκανε το 35-43, με την Τζάκσον να μειώνει και πάλι σε 41-45 στο 19'. Μπράουν (10π.) και Φιτζέραλντ με 4/4 βολές στο 20' έκαναν το 41-49, για να γράψει το 43-49 η Χριστινάκη (6/6 βολές) με την 15 προσπάθεια του Ολυμπιακού από την γραμμή (12/15 βολές).

Ματσάρα και συνέχεια στο «πράσινο» προβάδισμα

Η έναρξη της τρίτης περιόδου βρήκε τη Φιτζέραλντ (10π.) σε... κέφια, με την Αμερικανίδα με 5 σερί πόντους να γράφει το 43-54, με τη Γαλανόπουλος στο 22' να πηγαίνει τη διαφορά για πρώτη φορά στους 13 (43-56). Η Ελληνίδα γκαρντ και πάλι στο 23' με σουτ από το ύψος των βολών διαμόρφωσε το 43-58, με τη Φιτζέραλντ (16π., 4/6 τριπ.) με νέο τρίποντο να κάνει το 46-61 και την Δρακάκη να καλεί εσπευσμένα τάιμ άουτ. Η Ράμπερ στον αιφνιδιασμό στο 25' μείωσε σε 50-61, με τη Τζόνσον με 2/2 βολές στο 26' να κάνει το 52-61 για το σερί 6-0 του Ολυμπιακού. Η Μπράουν μετά από 4 επιθετικά ριμπάουντ του «τριφυλλιού» απάντησε για το 52-63, με τη Γαλανόπουλος (13π., 3/5 τριπ.) στο 28' με τρίποντο να γράφει το 56-68. Η ομάδα της Δρακάκη αντέδρασε όμως και με δικό της επιμέρους 4-0 μείωσε σε 60-68 στο 29' και την Καρλάφτη να διαμορφώνει το 62-68 του δεκαλέπτου.

Έχασε τη νίκη μέσα από τα χέρια του ο Παναθηναϊκός και παράταση!

Η Κριμίλη με τρομερό λέι απ στην έναρξη της τέταρτης περιόδου έκανε το 62-70, με την Ελληνίδα γκαρντ στο 33' να στέλνει τον Παναθηναϊκό και πάλι στους 10 (64-74). Η Γιακούμπκοβα (11π., 3/6 τριπ.) στο 34' έδωσε ανάσα στον Ολυμπιακό με τρίποντο για το 67-74, με τις «μάχες» να δίνουν και να παίρνουν στο παρκέ πλέον για κάθε κατοχή. Η Τζόνσον στο 36' μείωσε σε 69-74, με την Κριμίλη (12π.) στο 37' με 2/2 βολές να γράφει το 69-76. Η Κολλάτου απάντησε με τον ίδιο τρόπο για το 71-76, με τη Φιτζέραλντ με πολύ ωραία προσπάθεια να κάνει το 71-78. Κάπου εκεί και η κόπωση έκανε την εμφάνισή της, με τις παίκτριες να κάνουν και τα λάθη τους, με τη Ράμπερ στο 1:47 πριν τη λήξη να διαμορφώνει το 75-78. Η Φιτζέραλντ έκανε λάθος και η Ράμπερ με νέο καλάθι, αυτή τη φορά στον αιφνιδιασμό, έκανε το 77-78, με την Πρινς στα 28" μετά από τρομερή ασίστ της Φιτζέραλντ να γράφει το 77-80. Η Χριστινάκη όμως στα 22" με τρίποντο ισοφάρισε σε 80-80, την Φιτζέραλντ να αστοχεί και το παιχνίδι να οδηγείται στην παράταση!

Με Φιτζέραλντ και Γαλανόπουλος το «τριφύλλι» άλωσε το ΣΕΦ

Η Γούλφορκ στην εκκίνηση του έξτρα πεντάλεπτου έκανε το 82-80, για το πρώτο προβάδισμα του Ολυμπιακού, με την Κριμίλη στο 42' να ισοφαρίζει σε 82-82. Η Πρινς με 2/2 βολές έκανε το 82-84, με τη Φιτζέραλντ στο 43' με τρίποντο να διαμορφώνει το 82-87 και να φτάνει τους 21 πόντους (5/9 τριπ.). Ο Παναθηναϊκός ήταν εκεί για να βάλει τα μεγάλα σουτ και σειρά ήταν της Γαλανόπουλος, με την Ελληνίδα γκαρντ με ακόμα ένα σουτ από την περιφέρεια να κάνει το 82-90 στο 44'. Τη νίκη του Παναθηναϊκού σφράγισε η Πρινς στο 1:30 πριν το τέλος (82-92), με τη Χριστινάκη με τρίποντο να μειώνει σε 85-92 και τη Βίτολα με νέο τρίποντο να κάνει το 85-95 στα 54". Η Γούλφολκ απάντησε για το 88-95, με τον Παναθηναϊκό να φτάνει στη νίκη με το 88-97.

Τα δεκάλεπτα: 20-29, 43-49, 62-68, 80-80 (κ.δ.), 88-97 (παρ.)

Δείτε εδώ τα στατιστικά του ματς