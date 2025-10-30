Με buzzer beater του τρομερού Ριβς οι... μισοί Λέικερς άλωσαν την έδρα των Τίμπεργουλβς! (vid)

Μετά από μια αδιανόητη ματσάρα ο δαιμόνιος γκαρντ των Λος Άντζελες Λέικερς τους χάρισε τη νίκη απέναντι στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς με 116-115.

Μια συγκλονιστική ματσάρα πρόσφεραν οι Λος Άντζελες Λέικερς με τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, σε ένα ματς με τις εναλλαγές συναισθημάτων στο τελευταίο λεπτό να είναι εντονότατες.

Οι «Λιμνάνθρωποι» παρατάχθηκαν χωρίς τον Λεμπρόν Τζέιμς και τον Λούκα Ντόντσιτς, όμως ο φοβερός και τρομερός Όστιν Ριβς για ακόμη ένα ματς «κουβάλησε» στις πλάτες του, τους Λέικερς.

Στο πρώτο δωδεκάλεπτο οι γηπεδούχοι Τίμπεργουλβς είχαν καλύτερο πρόσωπο, κλείνοντας την περίοδο προηγούμενοι με 34-32, όμως στη συνέχεια οι Λέικερς ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους.

Με τον Τζέικ ΛαΡάβια να παίρνει «φωτιά» από το τρίποντο και τον Όστιν Ριβς να οργανώνει μαεστρικά τις επιθέσεις των Λέικερς, οι «Λιμνάνθρωποι», έτρεξαν επί μέρους 24-30 στη δεύτερη περίοδο, κλείνοντας το ημίχρονο προηγούμενοι με 58-62.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και στην τρίτη περίοδο όπου με επί μέρους 28-35, μπήκαν στο τέταρτο δωδεκάλεπτο έχοντας προβάδισμα 11 πόντων (86-97).

Η αντεπίθεση των «Λύκων» είχε απάντηση από τον Ριβς

Στην τέταρτη περίοδο οι Τίμπεργουλβς αφυπνίστηκαν και εξαπέλυσαν την μεγάλη αντεπίθεσή τους, μειώνοντας σταθερά την διαφορά, για να μετατρέψουν το τελευταίο λεπτό του αγώνα σε θρίλερ για γερά νεύρα.

Στα 50'' πριν το τέλος ο Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς μείωσε στον πόντο για τους Τίμπεργουλβς (113-114), με τον Τζούλιους Ραντλ στα 11'' πριν το φινάλε να δίνει το προβάδισμα στους γηπεδούχους με 115-114.

Στην τελευταία επίθεση του αγώνα με την μπάλα να «καίει», ο Όστιν Ριβς ανέλαβε την ευθύνη για τους Λέικερς, έκανε το μπάσιμο και με ένα υπέροχο φλόουτερ στην εκπνοή του αγώνα έστειλε την μπάλα στο καλάθι και χάρισε τη νίκη στους «Λιμνάνθρωπους».

AUSTIN REAVES GAME-WINNER WITH NO TIME LEFT!!! 😱🙌



LAKERS GET THE ROAD VICTORY!!



🚨 @TISSOT BUZZER-BEATER 🚨

Your Time Defines Your Greatness. https://t.co/lyy8aK5RWb pic.twitter.com/YrAOB8WCMU — NBA (@NBA) October 30, 2025

Ο Ριβς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 28 πόντους και 16 ασίστ, με τον Τζέικ ΛαΡάβια να ακολουθεί σε απόδοση για τους Λέικερς, έχοντας 27 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Για τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς ξεχώρισε ο Τζούλιους Ραντλ με 33 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ καλό ματς έκανε και ο Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς με 30 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης