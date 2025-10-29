Το μεγαλύτερο ίσως διπλό στην ευρωπαϊκή ιστορία του πανηγύρισε ο Παναθηναϊκός επικρατώντας 70-78 μέσα στην έδρα της πανίσχυρης ισπανικής Αβενίδα.

Ένας μαγικός Παναθηναϊκός, τέλεια προετοιμασμένος πέτυχε ίσως την πιο μεγάλη νίκη της ευρωπαϊκής του ιστορίας, επικρατώντας μέσα στην Ισπανία της Αβενίδα με πρωταγωνίστριες τις Ελληνίδες Γαλανόπουλος, Κριμίλη και Χατζηλεοντή.

Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ έκανε το καλύτερο παιχνίδι των τελευταίων ετών, δεν φοβήθηκε σε κανένα σημείο το μεγαθήριο της ισπανικής ομάδας και στα ίσα πέρασε από την έδρα ενός συλλόγου που έχει κατακτήσει την Ευρωλίγκα και τα τελευταία χρόνια διεκδικεί σταθερά θέση στα F4 της διοργάνωσης.

Oι «πράσινες» ήταν εξαιρετικές στην περιφέρεια με 11/23 τρίποντα (47,8%), έχοντας 16/29 δίποντα (55,15%), μετρώντας 10 κλεψίματα και μαχητική ψυχή!

Το «τριφύλλι» πλέον βρίσκεται στο 2-2, όντα ισόβαθμο με την Νεπτούνας, με το μεταξύ τους παιχνίδι να είναι κι αυτό που θα κρίνει την πρόκριση, με την ομάδα της Ερντέμ με νίκη να περνάει στη επόμενη φάση.

Πρώτη σκόρερ για τον Παναθηναϊκό ήταν η Σαμάνθα Γαλανόπουλος με 20 πόντους (6/7 τριπ.), με τη Φιγιόντα Φιτζέραλντ να προσθέτει άλλους 15 (11 ασ.) και την Ιωάννα Κριμίλη να είναι η πρωταγωνίστρια με 14 (2/3 διπ., 2/7 τριπ., 4/4 βολές). Στους 12 η Ιωάννα Χατζηλεοντή και στους 10 η Κριστίν Βίτολα (5/9 διπ.,5 ριμπ.)

Από την πλευρά της Αβενίδα, ξεχώρισαν η Κλαούντια Σοριάνο με 19 πόντους, με την Κάντια Κέιβ να προσθέτει άλλους 15 (7/11 διπ., 9 ριμπ.) και την Ιβάνα Μάρτιν 12.

Εξαιρετικός Παναθηναϊκός και προβάδισμα

Η Αβενίδα μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και προηγήθηκε με 10-7 με την Κέιβ στο 2', σε ένα ματς με πολύ υψηλό σκορ από την αρχή, με τον Παναθηναϊκό όμως να ακολουθά τον ρυθμό. Η ομάδα της Ερντέμ με σερί 7-0 και 5 πόντους από τη Χατζηλεοντή πέρασε μπροστά με 10-14 στο 5', με τη Μάρτιν στο 6' με 2/2 βολές να ισοφαρίζει σε 14-14. Η Σπεαφίκο με τρίποντο στο 8' έδωσε και πάλι προβάδισμα στις γηπεδούχες με 19-16, με τον Παναθηναϊκό να απαντά όμως με 2 σερί σουτ από την περιφέρεια της Γαλανόπουλος για το 19-22 στο 9' και να κλείνει την πρώτη περίοδο μπροστά στο σκορ με 23-26 με 2/2 βολές της Φιτζέραλντ.

Αντέδρασε στην προσπάθεια της Αβενίδα να ξεφύγει το «τριφύλλι»

Στην εκκίνηση της δεύτερης περιόδου η Αβενίδα προσπάθησε να ανεβάσει ρυθμό και να πάρει μία διαφορά και τα κατάφερε με το τρίποντο της Μάρτιν στο 13' (33-26), με την αντίδραση των «πράσινων» όμως να είναι εξαιρετική. Οι παίκτριες της Ερντέμ δεν έχασαν τη συγκέντρωσή τους, ακολούθησαν το πλάνο και κατάφεραν με δύο συνεχόμενα τρίποντα της Κριμίλη να μειώσου σε 37-35 στο 17'. Η Γαλανόπουλος μάλιστα στο 18' ισοφάρισε σε 40-40, με την Κέιβ να διαμορφώνει το 42-40 του ημιχρόνου.

Ξέφυγε ακόμα και με +9 ο Παναθηναϊκός, το μάζεψαν οι Ισπανίδες

Ο Παναθηναϊκός μπήκε φουριόζος στην έναρξη της τρίτης περιόδου και κατάφερε να «τρέξει» σερί 7-0 με τις Φιτζέραλντ, Πρινς και Γαλανόπουλος για το 42-47 στο 23', με την εξαιρετική άμυνα του «τριφυλλιού» να μην επιτρέπει στην Αβενίδα να σκοράρει. Η Βίτολα μάλιστα στο 24' πήγε τις «πράσινες» για πρώτη φορά στο +7 (42-49), με το επιμέρους να φτάνει πλέον το 9-0. Η Λετονή σέντερ μάλιστα στο 25' το πήγε στο 11-0 και κι έκανε το 42-51, με την Αβενίδα να βρίσκει το πρώτο της καλάθι με την Αρόγιο (44-51) μετά από 4:16 λεπτά. Η Κέιβ στο 25' με λέι απ έκανε το 46-51, με τις γηπεδούχες να απαντούν με δικό τους σερί 7-0 και με τρίποντο της Σοριάνο να φέρνουν το ματς στο καλάθι (49-51). Μάρτιν και Σοριάνο με 2/4 βολές ισοφάρισαν σε 51-51, με την Σπεαφίκο στο 27' με τρίποντο να διαμορφώνει το 54-51 και τις Ισπανές να «τρέχουν» σερί 12-0, με τη Χατζηλεοντή με 1/2 βολές στο 29' να μειώνει σε 54-52 και το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 58-55.

Μαγικός Παναθηναϊκός, απίστευτη Κριμίλη και τεράστιο διπλό!

Ο Παναθηναϊκός είχε ένα δεκάλεπτο μπροστά του για να παίξει τα ρέστα του και παρά το 62-57 που έκανε η Μέιερς, απάντησε με δικό του σερί 5-0 για να ισοφαρίσει σε 62-62 στο 34' με τρίποντο της Φιτζέραλντ. Η Βίτολα στο 36' έβαλε και πάλι μπροστά την ομάδα της Ερντέμ με 64-65, με τη Σοριάνο στο 37, αφού ο Παναθηναϊκός έχασε ευκαιρίες να πάρει μεγαλύτερη διαφορά, να δίνει προβάδισμα στην Αβενίδα με 66-65. Η ίδια παίκτρια στο 38' και πάλι από την γραμμή διαμόρφωσε το 68-65 κι έδωσε σημαντικό μαξιλαράκι στις γηπεδούχες, με τη Βίτολα να απαντά στο 39' για το 68-67. Η Κριμίλη στο 1:43 πριν τη λήξη έβαλε μπροστά τον Παναθηναϊκό με 68-69, με την Τζέλους στο 1:22 να κάνει το 70-69. Η Γαλανόπουλος με μεγάλο τρίποντο στο 1:10 έβαλε και πάλι μπροστά το «τριφύλλι» με 70-72, με την Κριμίλη στα 33" με απίθανο σουτ να γράφει το 70-74. Η Ελληνίδα γκαρντ στα 18" με 2/2 βολές έστειλε τις «πράσινες» στο +6 (70-76), με τις παίκτριες της Αβενίδα να τα έχουν χαμένα και την πρωταγωνίστρια Κριμίλη να κάνει το 70-78 στα 11", για να φτάσει ο Παναθηναϊκός σε μία τεράστια νίκη!

Tα δεκάλεπτα: 23-26, 42-40, 58-55, 70-78

Δείτε εδώ τα στατιστικά του ματς