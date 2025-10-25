Ζντοβτς: «Θέλω να φέρω τη νοοτροπία νικητή στην ομάδα - Δεν είμαι ποτέ ευχαριστημένος»

Τη νοοτροπία νικητή έθεσε ως στόχο ο Γιούρι Ζντοβτς μετά την πέμπτη συνεχόμενη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Περιστερίου (87-73) - Τι δήλωσε για το δύσκολο πρόγραμμα

«Δεν είμαι ποτέ ευχαριστημένος», δήλωσε ο Σλοβένος τεχνικός του Δικεφάλου, ο οποίος προσπαθεί να εμφυσήσει τη νοοτροπία νικητή στους παίκτες του.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

Κάνοντας ένα σχόλιο για τον αγώνα: «Συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Ειδικά επειδή βρήκαν ενέργεια μετά το δύσκολο ταξίδι-παιχνίδι, για να παίξουν όπως έπαιξαν σήμερα. Ήμουν αγχωμένος επειδή παίζαμε απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα. Ήταν αήττητοι μέχρι σήμερα. Ήμουν προβληματισμένος, επειδή έχουν έναν τρόπο παιχνιδιού που δεν ταιριάζει σε μας. Πολύ παιχνίδι στο λόου ποστ. Πολύ χαρούμενοι που βρήκαμε την ενέργεια και κερδίσαμε. Ακόμα και αν το παιχνίδι δείχνει 15 πόντους διαφορά, όποιος είδε το ματς δεν ήταν μία εύκολη νίκη. Είχαμε δύο παρόμοια παιχνίδια με Ηρακλή και Τρέπτσα που είχαμε πάρει διαφορά και μας μείωσαν. Έπρεπε να μείνω σε εγρήγορση όπως και οι παίκτες για να μην συμβεί αυτό ξανά. Νομίζω τα καταφέραμε».

Για το αν ήταν το πιο «γεμάτο» παιχνίδι του ΠΑΟΚ και αν υπάρχουν... δυνάμεις για τη συνέχεια: «Είναι μία μεγάλη σεζόν. Σίγουρα μπορούν να συμβούν πολλά. Ακόμα και η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη έχει σκαμπανεβάσματα. Πρέπει να βγούμε δυνατότεροι όταν βρούμε τα... δύσκολα. Το πρόγραμμα δεν βολεύει, καθώς έχουμε συνεχόμενα ταξίδια. Δεν υπάρχουν «κανόνες» όμως. Είχαμε δύο δύσκολα παιχνίδια εκτός έδρας χωρίς τον Μέλβιν, αλλά βρήκαμε λύσεις. Ένας από τους στόχους μου είναι να φέρω τη νοοτροπία νικητή στην ομάδα. Είχαμε λίγη τύχη στα προηγούμενα παιχνίδια αλλά ίσως το αξίζαμε. Κάθε αντίπαλος είναι δύσκολος, με οποιονδήποτε και αν παίξαμε».

Για το αν είναι ευχαριστημένος για τη διάρκεια του αγώνα: «Το πρόβλημα μου είναι ότι δεν είμαι ποτέ χαρούμενος και ευχαριστημένος. Είδα κάποια πράγματα από τη φιλοσοφία μου. Δεν μπορώ να τους κάνω χαρούμενους όλους δεν είμαι... κλόουν. Πρέπει να πιστέψουμε τους παίκτες. Σήμερα έπαιξα με 10 παίκτες, όποιος έπαιξε έδωσε κάτι στο παρκέ, αλλά τους πιστεύω όλους. Η ομάδα πρέπει να κερδίζει και όλοι ξέρουν ότι πρέπει να συμβάλλουν με τον τρόπο τους».

Για την... άνοδο των ψηλών στην κορυφή και έξω από το καλάθι: «Είναι μέρος της τακτικής. Το σημείωσα σε προηγούμενη συνέντευξη Τύπου. Όλοι οι ψηλοί μας έχουν καλό μακρινό σουτ. Ο Μάρβιν είναι καλός σουτέρ όπως και ο Μουρ. Κάποιες φορές το κάνουν από μόνοι τους, κάποιες φορές τους θέλω πιο «μέσα» στο καλάθι. Και στην άμυνα είναι μέρος της τακτικής. Έχουμε και κάποιους καλούς παίκτες που είναι καλή στο... ντράιβ τους δίνετε δυνατότητα να έχουν παραπάνω χώρο».