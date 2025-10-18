Ο Παναθηναϊκός έχει τον μαέστρο που ψάχνει τρία χρόνια ο Ολυμπιακός

Ο Κώστας Σλούκας έδωσε σεμινάρια της θέσης «1» στην Κωνσταντινούπολη και ο Παναθηναϊκός Aktor συνεχίζει να γεύεται τους καρπούς του deal της 10ετίας που έκανε το καλοκαίρι του 2023. Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να ψάχνει τον αντικαταστάτη του άλλοτε ηγέτη του.

Η εμφάνιση του Κώστα Σλούκα στο διπλό του «τριφυλλιού» στην έδρα της Αναντολού Εφές θα μπορούσε κάλλιστα να διδάσκεται σε σεμινάρια για τη θέση του πλέι μέικερ. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού Aktor, που έρχεται με κεκτημένη ταχύτητα από τις σπουδαίες εμφανίσεις στο EuroBasket, ήταν αψεγάδιαστος στην Πόλη, σε ένα ματς υψηλής έντασης, απέναντι σε γκαρντ από το «πάνω ράφι» της μπασκετικής αγοράς.

Ο «Σλου» ήταν starter και από το πρώτο λεπτό φρόντισε να κάνει τους συμπαίκτες του να νιώσουν καλά πάνω στο παρκέ. Μοίρασε τη μπάλα, έδωσε «πάρε - βάλε» στους υπόλοιπους και τους επέτρεψε να εκτελέσουν από τις αγαπημένες τους θέσεις. Αν αυτή η συνεργασία του με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν συνεχιζόταν για δυο - τρία παιχνίδια, ο Τούρκος σέντερ θα «έγραφε» νούμερα που... ούτε καν φανταζόταν, όπως σχολίασε η "Magic Euroleague".

Ο 35χρονος σούπερ σταρ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 12 ασίστ για 0 λάθη σε 27'21'' στον αγωνιστικό χώρο, δίνοντας... ρεσιτάλ αλτρουισμού και δημιουργίας. «Τι πιο σύνηθες...», θα πει κανείς!

Οι... Κασσάνδρες το καλοκαίρι ήθελαν τον Σλούκα να έχει περιορισμένο ρόλο - χρόνο στη γεμάτη περιφέρεια του Εργκίν Αταμάν και να σκέφτεται το κλείσιμο της καριέρας του. Ήδη στις πρώτες πέντε αγωνιστικής της Euroleague έχουν διαψευστεί πανηγυρικά.

Εμφανίσεις όπως αυτή της Κωνσταντινούπολης (7 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 12 ασίστ, 0 λάθη), αλλά και εκείνη του εντός έδρας αγώνα με τη Μπαρτσελόνα (double - double με 18 πόντους -11 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και 30 στο σύστημα αξιολόγησης) αποδεικνύουν στην πράξη πως ο Σλούκας εξακολουθεί να ανήκει στην elite της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Μια γρήγορη ματιά στα όσα έκανε τον Σεπτέμβριο με τη «γαλανόλευκη», στην πορεία προς την επιτυχία του χάλκινου μεταλλίου, αρκεί για να πείσει και τους πιο... δύσπιστους: 9,6 πόντοι με 48,6% δίποντο και 44% τρίποντο, 2,6 ριμπάουντ και 4,1 ασίστ στο πρόσφατο EuroBasket στην Κύπρο και στη Λετονία.

Πράγματι, η περιφέρεια του Εργκίν Αταμάν είναι «γεμάτη», καθώς ο κορυφαίος παίκτης της λίγκας, Κέντρικ Ναν, δεσπόζει στη γραμμή των γκαρντ και δίπλα του βρίσκεται ο 3ος στο περσινό MVP ladder, Τι Τζέι Σορτς και ο παίκτης - βαρόμετρο, Τζέριαν Γκραντ. Ωστόσο, ο Τούρκος τεχνικός πιστεύει πάρα πολύ στον άνθρωπο που του «χάρισε» την κορυφή της Ευρώπης το 2024.

«Πρώτα από όλα, θα ήθελα να συγχαρώ τον Σλούκα. Έκανε εξαιρετικό παιχνίδι και οργάνωσε τα πάντα, μοιράζοντας 12 ασίστ. Ο Σλούκας είναι πολύ έξυπνος για να δει τον παίκτη που ρολάρει ή τον παίκτη που είναι ελεύθερος για να σουτάρει», ανέφερε ο προπονητής του «τριφυλλιού», που γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τι μπορεί να του δώσει ο «Σλου» πάνω στο παρκέ.

Γεγονός είναι πως μετά το... έπος του 2024 με τον «οργιαστικό» τελικό απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και το reverse sweep με τον Ολυμπιακό, ο Σλούκας θα έχει για πάντα μια θέση στο πάνθεον του «τριφυλλιού», δίπλα σε ιερά τέρατα της ομάδας. Όμως, είναι ξεκάθαρο πως ο ίδιος δεν επαναπαύεται σε δόξες του παρελθόντος. Άλλωστε, όπως τονίζει με... φωνή Ζέλικο Ομπράντοβιτς: "Past is past".

Τρεις μήνες πριν σβήσει τα 36 κεράκια στην τούρτα, με τέσσερις κατακτήσεις της Euroleague στο παλμαρέ του, πέντε πρωταθλήματα Ελλάδας, τρία Τουρκίας και πολλές ακόμα ομαδικές και ατομικές διακρίσεις, ο αρχηγός θέτει τον τόνο με το παράδειγμά του. Είναι ο «μαέστρος» πάνω στο παρκέ για τον Αταμάν, ενώ αποτελεί και τον ηγέτη που δίνει το παράδειγμα για τους υπόλοιπους στα αποδυτήρια. Δεν είναι τυχαίο πως πριν από λίγους μήνες ο Ντίνος Μήτογλου είχε αναφέρει με νόημα: «Ο Σλούκας μας έμαθε πώς να είμαστε επαγγελματίες».

Με άλλα λόγια, ο Παναθηναϊκός Aktor συνεχίζει να γεύεται τους καρπούς του deal της δεκαετίας που έκανε πριν από δύο καλοκαίρια, την ίδια ώρα που το κενό του Έλληνα γκαρντ στην περιφέρεια των Πειραιωτών παραμένει.

Ειδικά την τρέχουσα σεζόν, η συζήτηση για τη θέση «1» στο ρόστερ του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι πιο έντονη από ποτέ. Την περσινή αγωνιστική χρονιά ο -κάτι παραπάνω από- τίμιος, Νάιτζελ Ουίλιαμς - Γκος, προσπαθούσε να κρύψει αυτό το κενό κάτω από το... χαλάκι. Όμως, την τρέχουσα σεζόν η απουσία παίκτη - πρωταγωνιστή στη θέση του... κουμανταδόρου είναι έντονη για τους Πειραιώτες.

Δεν είναι μυστικό πως ο Ολυμπιακός προσέγγισε τον Τι Τζέι Σορτς για να του δώσει αυτό τον ρόλο. Επαφές σε πρώιμο στάδιο υπήρξαν και με τον Βασίλιε Μίσιτς. Στο κάδρο των «θέλω» του κοινού είχε μπει το καλοκαίρι και ο Μάικ Τζέιμς. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, όμως, επέλεξε να «επενδύσει» στον Κίναν Έβανς, περιμένοντας να δει στο παρκέ τον παίκτη που έκανε «θραύση» στη Ζαλγκίρις. Μόλις ο Αμερικανός γκαρντ τραυματίστηκε εκ νέου και με δεδομένα τα «μπες - βγες» του Τόμας Ουόκαπ, που ταλαιπωρείται με τη σειρά του από προβλήματα τραυματισμών μετά την υπερπροσπάθεια των προηγούμενων ετών, η ανάγκη για ποιοτική λύση στο «1» έγινε... εκκωφαντική.

Ο Ολυμπιακός υπέγραψε τον Φρανκ Νιλικίνα, που δεν ήθελε άλλο στο ρόστερ του ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αλλά το κενό, που περιγράψαμε παραπάνω, δεν καλύφθηκε. Ίσα - ίσα που με τον Ουόκαπ στα «πιτς» και τον Σέιμπεν Λι σε... άλλη διάσταση, φάνηκε ακόμα μεγαλύτερο. Μάλιστα, ο Μπαρτζώκας έστειλε... διαδοχικά μηνύματα στον Λι, ο οποίος δεν έπαιξε δευτερόλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τη Μακάμπι.

Όπως και να 'χει, το όνομα του Κώστα Σλούκα δεν χρειάζεται να συνδέεται πλέον με την περιφερειακή γραμμή των Πειραιωτών, καθώς όπως προείπαμε "past is past". Σε κάθε περίπτωση, όμως, τόσο ο «ερυθρόλευκος» οργανισμός, όσο και ο προπονητής του, γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα τι παίκτη έχασαν το καλοκαίρι του '23 και πως... τρεις σεζόν μετά δεν έχουν καταφέρει να τον αντικαταστήσουν.