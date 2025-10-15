Σοκ στο ΝΒΑ: Αποσύρθηκε ο Μάλκολμ Μπρόγκντον

Ο Μάλκολμ Μπρόγκντον πήρε τη μεγάλη απόφαση και μετά από εννέα σεζόν στο ΝΒΑ έριξε τίτλους τέλους στην καριέρα του.

Ο Μάλκολμ Μπρόγκντον μετά από εννέα σεζόν στον «μαγικό κόσμο» αποφάσισε να ρίξει τίτλους τέλους στην καριέρα του, όπως δήλωσε στο «ESPN».

«Σήμερα, ξεκινώ επίσημα τη μετάβασή μου μακριά από την καριέρα μου στο μπάσκετ. Με υπερηφάνεια αφιέρωσα το μυαλό, το σώμα και το πνεύμα μου σε αυτό το άθλημα τις τελευταίες δεκαετίες. Με τις πολλές θυσίες που χρειάστηκαν για να φτάσω εδώ, έλαβα πολλές ανταμοιβές. Είμαι βαθιά ευγνώμων που έφτασα σε αυτό το σημείο με τους δικούς μου όρους και τώρα μπορώ να απολαύσω τα οφέλη της καριέρας μου με την οικογένεια και τους φίλους μου. Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου όλους όσους είχαν μια θέση στο ταξίδι μου» ανέφερε στη δήλωσή του ο 32χρονος.

Θυμίζουμε πως πέρσι αγωνίστηκε με τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς και σε 24 αγώνες (λιγότεροι αγώνες σε μία σεζόν στην καριέρα του) είχε κατά μέσο όρο 12,7 πόντους, 3,1 ριμπάουντ και 4,1 ασίστ. Αυτό το καλοκαίρι είχε συμφωνήσει με τους Νιου Γιορκ Νικς και αναμενόταν να βρίσκεται στο τελικό τους ρόστερ. Ωστόσο, την Τετάρτη (15/10) έκανε γνωστή την απόφασή του στον οργανισμό και η ομάδα του ευχήθηκε τα καλύτερα.