ΑΕΚ: «Όλοι μαζί για ένα όμορφο ταξίδι»

Η ΑΕΚ κάλεσε το κοινό της στην πρώτη φετινή επίσημη εμφάνιση της ομάδας του Ντράγκαν Σάκοτα στη "SUNEL Arena", δηλαδή την αναμέτρηση με τη Σολνόκι (15/10, 19:30).

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

Η «Βασίλισσα» ετοιμάζεται για την πρώτη εντός έδρας επίσημη εμφάνισή της μπροστά στον κόσμο της, την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου (19:30), με αντίπαλο την πρωταθλήτρια Ουγγαρίας, Σολνόκι.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη SUNEL Arena, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 6ου ομίλου του Basketball Champions League, της περιόδου 2025-2026.

Η μαζική παρουσία των συνενωσιτών κομβική για την πορεία της Ομάδας μας, που αναζητεί τη δεύτερη συνεχόμενη εφετινή ευρωνίκη της, και για να ξεκινήσουμε όλοι μαζί ακόμη ένα όμορφο ταξίδι.

Εκδοτήρια ανοικτά δεν θα υπάρχουν την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.

– Η αγορά των εισιτηρίων γίνεται με χρέωση όλων των καρτών Visa και Mastercard (προπληρωμένες, χρεωστικές, πιστωτικές).

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Από 15 ευρώ.

Για τη διαδικτυακή αγορά Εισιτηρίων πατήστε ΕΔΩ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩ GOV WALLET

Δείτε όλη τη διαδικασία που απαιτείται και πρέπει να ακολουθήσετε μετά την αγορά του εισιτηρίου, πατώντας ΕΔΩ.