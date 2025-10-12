Η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού: Ξεχώρισαν Σορτς - Χουάντσο, εξαιρετικός ο Τολιόπουλος

Ο Παναθηναϊκός έχασε στις λεπτομέρειες το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, έχοντας κορυφαίους τους Σορτς, Χουάντσο, Μήτογλου και Τολιόπουλο.

Aναλυτικά η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού:

Τι Τζέι Σορτς: Ξεδίπλωσε στο παρκέ όλες τις ικανότητές του και ήταν ο κορυφαίος παίκτης του Παναθηναϊκού, με 19 πόντους (8/11 διπ., 1/3 τριπ.), 5 ασίστ και 5 ριμπάουντ. Παιχνίδι που μπορεί να αποδειχθεί κομβικό για τη συνέχεια της σεζόν. Βαθμός: 10

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης: Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Τζέντι Όσμαν: Ξεκίνησε καλά το παιχνίδι με πόντους στο ανοικτό γήπεδο και βοήθησε στην τρίτη περίοδο όταν ο Ολυμπιακός προσπάθησε να ξεφύγει στο σκορ. Τελείωσε το ματς με 8 πόντους (3/3 διπ.), ήταν όμως πολύ άστοχος στην περιφέρεια με 0/6 τρίποντα. Είχε ακόμα 2 ασίστ, 2 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο. Βαθμός: 7

Ρίσον Χολμς: Δεν κατάφερε να φανεί επιδραστικός, πέρα από ένα δίποντο στον αιφνιδιασμό, και είχε πολλά προβλήματα στην άμυνα και στα ριμπάουντ. Είχε 2 πόντους (1/1 διπ.) και 1 κλέψιμο. Βαθμός: 5

Κώστας Σλούκας: Δεν του πήγε το ματς επιθετικά, αλλά στο φινάλε του ματς ήταν εκεί για να δώσει λύσεις. Αστόχησε σε ένα κομβικό δίποντο και είχε 10 πόντους (2/4 διπ., 1/2 τριπ.), μοίρασε 4 ασίστ, μάζεψε 1 ριμπάουντ, αλλά είχε και 3 λάθη. Βαθμός: 7

Νίκος Ρογκαβόπουλος: Δεν του πήγε καθόλου το παιχνίδι επιθετικά. Έμεινε άποντος με 0/2 δίποντα, βοηθώντας μόνο με τις 3 ασίστ, ενώ είχε θέματα και στην άμυνα. Βαθμός: 5

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ: Αγωνίστηκε λίγο και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Τζέριαν Γκραντ: Δεν του πήγε ούτε εκείνου το παιχνίδι επιθετικά. Έχασε κιόλας ένα ελεύθερο τρίποντο στο τέλος, που αν έμπαινε θα ήταν σημαντικό, και τελείωσε το ματς με 2 πόντους (1/4 διπ., 0/1 τριπ.), 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Βαθμός: 5

Βασίλης Τολιόπουλος: Εξαιρετικός όσο αγωνίστηκε, μαζί με τον Σορτς έκανε τη διαφορά στο πρώτο ημίχρονο με 14 πόντους και 4/5 τρίποντα. Πήρε και στην επανάληψη χρόνο συμμετοχής, αλλά δεν σκόραρε, έχοντας στο τέλος 14 πόντους με 4/7 τρίποντα. Βαθμός: 10

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: Για ακόμα μία φορά κολόνα για τον Παναθηναϊκό και σε άμυνα και σε επίθεση. Βοήθησε με 13 πόντους (2/4 διπ., 2/5 τριπ.) και 9 ριμπάουντ, έχοντας ακόμα 1 ασίστ, 1 τάπα και 1 κλέψιμο. Βαθμός: 10

Ντίνος Μήτογλου: Έδωσε τις μάχες και του, αλλά είχε θέμα στο «5« με τον Μιλουτίνοφ. Στην επίθεση μέτρησε 10 πόντους (3/5 διπ., 1/3 τριπ.) και είχε ακόμα 5 ριμπάουντ. Βαθμός: 8

Όμερ Γιούρτσεβεν: Η καλύτερη φετινή του εμφάνιση με 8 πόντους (4/4 διπ.) και 3 ριμπάουντ, αλλά με τα προβλήματά του και πάλι στην άμυνα. Βαθμός: 8