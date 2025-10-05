Η Μπάγερν Μονάχου από την αρχή του αγώνα πήρε διψήφια διαφορά κόντρα στους Χάμπουργκ Τάουερς και δε δυσκολεύτηκε να κάνει το 2/2 στο πρωτάθλημα (96-79).

Η Μπάγερν Μονάχου υποδέχθηκε τους Χάμπουργκ Τάουερς για την 2η αγωνιστική του γερμανικού πρωταθλήματος. Η ομάδα της Euroleague από την αρχή του ματς έλεγξε τον ρυθμό και επικράτησε τελικά με 96-79.

Ο Ράταν-Μέις ολοκλήρωσε τον αγώνα με 18 πόντους, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 7 κλεψίματα, ενώ ο Μπόλντγουιν προσέθεσε 13 πόντους, 2 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Πολύ καλή εμφάνιση και από τον Τζέσαπ με 13 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 3 κλεψίματα.

Από την άλλη, ξεχώρισε ο Πέριν με 13 πόντους, 8 ριμπάουντ και 1 ασίστ και ο Θορπ με 13 πόντους, 1 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 1 κλέψιμο. Τέλος, ο Έντλερ Ντέιβις τελείωσε το ματς με 12 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Τα δεκάλεπτα: 30-17, 47-35, 73-61, 96-79

Τα στατιστικά του αγώνα.