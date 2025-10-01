Κριτική παικτών Ολυμπιακού: Μίλησε η προσωπικότητα στο φινάλε

Ο Ολυμπιακός δεν έθελξε με την απόδοση του, ωστόσο στο φινάλε μίλησε η προσωπικότητα των Βεζένκοφ - Φουρνιέ που βγήκαν μπροστά. Σπουδαία εμφάνιση από τον Ντόρσεϊ.

Τόμας Ουόκαπ: Ο Τεξανός γκαρντ μοίρασε εξαιρετικά το παιχνίδι για την ομάδα του (8 ασίστ), έβγαλε ένταση στην άμυνα (3κλ.), μετρώντας παράλληλα 5 πόντους και ένα κρίσιμο τρίποντο στο φινάλε σε 27' συμμετοχής Βαθμός: 7

Τάιλερ Ντόρσεϊ: Φαίνεται πως ο διεθνής θα αναγεννηθεί την φετινή σεζόν. Ο Ντόρσεϊ έκανε μια γεμάτη εμφάνιση πηρε πρωτοβουλίες επιθετικά και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 32' συμμετοχής Βαθμός: 8

Γιαννούλης Λαρεντζάκης: Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί Βαθμός: -

Σέιμπεν Λι: Αγωνίστηκε για 15' ο Αμερικανός γκαρντ δεν κατάφερε να ξεχωρίσει με την απόδοση του μετρώντας μόλις 4 πόντους και 2 ασίστ. Βαθμός: 6

Εβάν Φουρνιέ: Ήταν κακός και άστοχος στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, ωστόσο όταν η μπάλα «έκαιγε« βγήκε μπροστά σημείωσε κρίσιμους πόντους, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 10 πόντους και 4 ασίστ. Βαθμός: 7

Τάισον Ουόρντ: Πολύ καλή η παρουσία του νεοφερμένου Αμερικανού γκαρντ/φόργουρντ. Ο Ουόρντ έδωε επιθετικές λύσεις στους «ερυθρόλευκους» μετρώντας 11 πόντους, δίχως να αστοχήσει σε σουτ (2/2σ. και 6/6β.) Βαθμός: 7

Κώστας Παπανικολάου: Αγωνίστηκε ελάχιστα και δεν μπορεί να κριθεί Βαθμός -

Σάσα Βεζένκοφ: Ακόμα μια κυρίαρχη εμφάνιση από τον Βούλγαρο φόργουορντ. Ο Βεζένκοφ έκανε ότι ήθελε στην ρακέτα μέτρησε 24 πόντους, μάζεψε 13 ριμπάουντ, σκοράροντας ένα καθοριστικό τρίποντο στο φινάλεγια να δώσει τη νίκη στον Ολυμπιακό. Βαθμός: 9

Άλεκ Πίτερς: Ο Αμερικανός φόργουορντ πήρε 11' συμμετοχής, σκόραρε 7 πόντους με 3/5 σουτ, ήταν σταθερός χωρίς να εντυπωσιάσει με την επίδοση του. Βαθμός: 6

Νίκολα Μιλουτίνοφ: Ανίκητος στην ρακέτα ο Σέρβος ψηλός. Ο Μιλουτίνοφ κυριάρχησε στο ζωγραφιστό με 12 πόντους και 14 ριμπαόυντ με 4/7δ. σκέπασε το καλάθι του Ολυμπιακού, καρφώνοντας για τη νίκη στο φινάλε Βαθμός: 9

Ντόντα Χολ: Αγωνίστηκε ως back-up του Νίκολα Μιλουτίνοφ έδωσε λύσεις στην ρακέτα με 8 πόντους και 2 ριμπάουντ και γενικά έδειξε πως μπορεί να δώσει άλλη ενέργεια στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Βαθμός: 6

Κώστας Αντετοκούνμπο: Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -