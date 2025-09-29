Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ αναλαμβάνει την οργάνωση των Ακαδημιών Μπάσκετ

Με επίσημη ανακοίνωση της η ΚΑΕ ΠΑΟΚ έκανε γνωστό πως αναλαμβάνει την οργάνωση των Ακαδημιών Μπάσκετ.

Πιο αναλυτικά:

Με αίσθημα ευθύνης και πίστη στις αξίες που εκφράζουν τον σύλλογο από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ό,τι αναλαμβάνει την πλήρη οργάνωση και εποπτεία των Ακαδημιών Μπάσκετ.

Η κίνηση αυτή δεν είναι απλώς μια διοικητική αλλαγή. Είναι ένα βήμα στρατηγικής, ώστε οι Aκαδημίες Mπάσκετ να είναι μία ξεκάθαρη συνέχεια της ανδρικής ομάδας.

Ο δρόμος που χαράσσουμε έχει δύο βασικούς πυλώνες:

Αφενός, τη σωστή εκμάθηση του μπάσκετ. Θέλουμε τα παιδιά να μάθουν το άθλημα με τον σωστό τρόπο, να το αγαπήσουν, όπως θα αγαπήσουν και τον ΠΑΟΚ, και να αποκτήσουν τα εφόδια ώστε να φορέσουν με υπερηφάνεια τη φανέλα της πρώτης ομάδας.

Αφετέρου, τη διαπαιδαγώγηση. Γιατί ο αθλητισμός δεν μπορεί να σταθεί χωρίς αρχές, χωρίς σεβασμό, χωρίς την παράλληλη πορεία με το σχολείο και τη μόρφωση. Στόχος μας είναι οι Ακαδημίες να αναδείξουν όχι μόνο καλούς και ταλαντούχους αθλητές, αλλά σωστούς και ολοκληρωμένους ανθρώπους.

Η ανάληψη της οργάνωσης και εποπτείας των Ακαδημιών Μπάσκετ, αποτελεί ουσιαστικά την υλοποίηση μίας επιθυμίας που είχε εδώ και χρόνια ο Πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ Θανάσης Χατζόπουλος.

Ο Τεχνικός Διευθυντής της ΚΑΕ ΠΑΟΚ Βαγγέλης Μαργαρίτης έχει την ευθύνη της Ακαδημίας μπάσκετ, ενώ την οργάνωση και τον σχεδιασμό του προγράμματος ανέλαβε ο έμπειρος προπονητής Πέτρος Γκαϊτατζής.

Προπονητής στην εφηβική ομάδα του ΠΑΟΚ παραμένει ο Ευρυπίδης Μελετιάδης, ενώ και ο Δημήτρης Σταυρόπουλος θα συνεχίσει να είναι προπονητής στην ομάδα παίδων.

H Ακαδημία Μπάσκετ του ΠΑΟΚ θα πλαισιωθεί από μία ομάδα έμπειρων και άρτια καταρτισμένων προπονητών και συνεργατών, αφοσιωμένων στην ανάπτυξη των τμημάτων υποδομής.

