ΠΑΟΚ: Διπλή προπόνηση και αγιασμός

Στην τελική ευθεία για την έναρξη του πρωταθλήματος μπαίνει ο ΠΑΟΚ, αφού έγινε σήμερα διπλή προπόνηση μαζί με τον καθιερωμένο αγιασμό.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

Μπαίνουμε πλέον σε ρυθμούς αγώνων, η προετοιμασία του ΠΑΟΚ βρίσκεται στην τελική ευθεία, ενόψει της έναρξης του νέου πρωταθλήματος. Πρεμιέρα για την Stoiximan Basket League αυτό το Σάββατο και για την ομάδα την Κυριακή στο ΟΑΚΑ απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Το σημερινό πρόγραμμα της ομάδας περιλάμβανε διπλή προπόνηση, με ασκήσεις στο γυμναστήριο, φυσική κατάσταση και μπάσκετ το πρωί και έμφαση στην τακτική το απόγευμα.

Πριν από την έναρξη της απογευματινής προπόνησης της ομάδας, πραγματοποιήσεις ο Αγιασμός ενόψει της έναρξη της φετινής σεζόν, του νέου πρωταθλήματος και τον υποχρεώσεων του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη.

Ο Πατήρ Ιωάννης Κρητικόπουλος ήταν και αυτή τη χρονιά μαζί μας, δίνοντας τις ευχές και την ευλογία του για τη νέα σεζόν, μαζί με τα συγχαρητήριά του για την επιτυχημένη πορεία του ΠΑΟΚ την περσινή σεζόν.

