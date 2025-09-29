Σφαιρόπουλος ενόψει Αρμάνι Μιλάνο: «Τέσσερις παίκτες θα είναι εκτός»

Χωρίς τέσσερις παίκτες θα παραταχθεί ο Ερυθρός Αστέρας κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο, όπως έκανε γνωστό σε δηλώσεις του ο Γιάννης Σφαιρόπουλος.

Ο Ερυθρός Αστέρας θα κοντραριστεί με την Αρμάνι Μιλάνο στο πρώτο ματς των δύο ομάδων στη νέα σεζόν της Euroleague (30/9, 21:00). Σε δηλώσεις του, ο Γιάννης Σφαιρόπουλος έκανε γνωστό πως δε θα έχει στη διάθεσή του τέσσερις παίκτες για τον αγώνα.

Αναλυτικά τα όσα είπε ενόψει της αναμέτρησης:

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για την έναρξη της σεζόν, παίζουμε εναντίον μιας πολύ καλής ομάδας όπως η Μιλάνο. Έχουν προσθέσει πολλούς νέους παίκτες στην ομάδα που είχαν ήδη. Έχουν ποιότητα.

Δυστυχώς, έχουμε πολλούς τραυματισμούς, τέσσερις παίκτες θα είναι εκτός εξαιτίας αυτού. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αντισταθμίσουμε αυτή την απώλεια, πρέπει να παλέψουμε. Είναι το πρώτο παιχνίδι και μπροστά στους οπαδούς μας - χρειαζόμαστε την υποστήριξή τους. Είναι μια νέα ομάδα και φυσικά θέλουμε να ξεκινήσουμε τη σεζόν με μια νίκη».