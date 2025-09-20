Γαλλία: Ξέσπασε στο τέλος η Μονακό και πήρε την πρόκριση στον τελικό του Super Cup

Χάρη σε ένα τρομερό ξέσπασμα στο τέταρτο δεκάλεπτο η Μονακό κέρδισε την Μπουλαζάκ στο Παρίσι με 95-70 και πήρε την πρόκριση για τον τελικό του γαλλικού Super Cup.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη δημιούργησε επιμέρους σκορ 3-24 στην αρχή της τέταρτης περιόδου για να πάει το σκορ στο 60-88 και να… ξεμπερδέψει με την υπόθεση πρόκριση. Στον τελικό η Μονακό περιμένει τον νικητή του αποψινού Λε Μαν - Παρί.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Άλφα Ντιαλό με 16 πόντους, με τον Έλι Οκόμπο να ακολουθεί με 15 πόντους. Στους 13 πόντους ο Νίκολα Μίροτιτς, στο πρώτο του επίσημο ματς με τους Μονεγάσκους, ενώ ο Μάικ Τζέιμς είχε 6 πόντους και 8 ασίστ. Στους 6 πόντους και ο Νεμάνια Νέντοβιτς, επίσης στο ντεμπούτο του με τη Μονακό.

Από την άλλη πλευρά ξεχώρισε ο Άντζελο Βάρνερ με 21 πόντους και ο πρώην του ΠΑΟΚ και διεθνής με την εθνική Φινλανδίας, Τζέικομπ Γκράντισον, είχε 11 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 14-21, 35-43, 57-64, 70-95